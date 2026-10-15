카카오게임즈 '도깨비의세계', 대구콘텐츠페어서 시연 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 15일 대구콘텐츠페어에서 게임 시연·이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 행사는 16일부터 17일까지 대구 엑스코에서 레드아이스 스튜디오와 공동 진행했다.
- 이용자들은 게임을 체험하고 인증 완료 시 다양한 기념품과 쿠폰을 받는다.
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보스 토벌 콘텐츠 체험...한정 굿즈 등 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '도깨비의세계'의 오프라인 시연 행사와 이벤트를 오는 16일부터 17일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 '대구콘텐츠페어'에서 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 '멸귀수도전' 지식재산권(IP)을 보유한 레드아이스 스튜디오와 공동으로 진행한다. 카카오게임즈는 행사장에 게임 시연존과 이벤트 공간을 마련해 이용자들이 게임 콘텐츠를 직접 체험할 수 있도록 할 계획이다.
게임 설치와 공식 채널 구독을 인증한 이용자는 별도로 마련된 계정을 통해 다양한 의복과 탈것을 체험하고, '백운' 보스 토벌 콘텐츠에도 참여할 수 있다.
인증과 시연을 완료한 이용자에게는 '몽련 파우치', '묘롱 파우치', '묘롱 반팔', '박지훈 포토카드 세트', '도깨비의세계 갓 선택 상자 쿠폰' 등 다양한 기념품을 제공한다.
'도깨비의세계'는 네이버 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' IP를 기반으로 개발한 2.5차원(2.5D) MMORPG다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 그래픽을 적용했으며, 한국 전통 정서를 담은 도트 아트로 게임 세계관을 구현했다.
지난 8일 정식 출시된 '도깨비의세계'는 구글 플레이와 애플 앱스토어 매출 순위에서 각각 최고 1위, 2위를 기록했다.
flurry327@newspim.com