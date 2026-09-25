[미중정상회담] 시진핑 트럼프회담 '무역 협력 확대' 경제 안정 강조, 中 관영언론

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 백악관에서 정상회담을 열고 미중 관계의 안정적 관리와 경제·인공지능(AI) 분야 협력, 대만 문제 등을 논의했다.

중국 관영 신화통신과 중국신문사에 따르면 시 주석은 이날 트럼프 대통령과의 회담에서 올해 5월 양국 정상이 합의한 '건설적인 전략적 안정 관계'라는 새로운 관계 설정을 언급하며 이를 구체적인 행동으로 옮겨야 한다고 강조했다.

시 주석은 "협력을 위주로 하고 경쟁은 적절히 관리하며, 이견은 통제하고 평화를 기대할 수 있는 방향"으로 나아가야 한다며 "두 대국이 올바르게 공존하는 길을 찾아야 한다"고 강조했다. 이어 실무 협력을 통한 상호이익과 선의의 경쟁, 이견 조율, 상호 신뢰 축적을 통해 양국 관계를 안정적으로 발전시켜야 한다고 밝혔다.

경제·통상 분야에서는 최근 양국 경제·무역팀이 진행한 협상에서 새로운 공동 합의안에 도달한 것을 긍정적으로 평가했다. 시 주석은 "협력은 양방향 도로"라며 안정적인 미중 경제·무역 관계를 위해 협력 분야를 확대해야 한다고 강조했다. 이를 위해 평등과 존중, 호혜의 원칙을 바탕으로 양국이 협력해야 한다고 주문했다.

AI 분야에서는 미중 양국이 모두 AI 강국이라는 점을 강조하며 경쟁과 함께 협력 가능성이 크다고 밝혔다. 양국이 각자의 강점을 발휘하고 상호 방어에 치중하기보다 AI 대화를 지속하면서 기술의 위험과 이익을 논의하고 오남용을 공동으로 방지해야 한다는 것이다.

시주석은 대만 문제와 관련, 통일과 영토 보전을 수호한다는 입장을 강조하면서 미국이 '대만 독립'에 반대한다는 기존 입장을 견지하고 대만 문제를 신중하게 처리해 줄 것을 촉구했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석이 백악관에서 열린 환영식에서 연설하고 있다. 사진= CCTV(중국중앙방송TV)캡처. 2026.09.25 chk@newspim.com

트럼프 대통령은 시 주석의 이번 국빈 방문을 "위대한 방문"이라고 평가하면서 자신과 시 주석이 '좋은 친구'이며 긴밀한 소통을 유지하고 있다고 말했다. 이어 양국이 대국으로서 관계를 잘 발전시킬 수 있다고 강조했다.

트럼프 대통령은 최근 경제·무역 협상에서 새로운 성과가 나온 것을 언급하며 양국이 대화를 계속해 더 나은 합의를 이끌어내야 한다고 밝혔다. AI에 대해서도 "인류의 미래와 관련된 문제"라며 미중 간 대화를 유지하고 협력을 강화할 필요가 있다고 말했다.

신화통신은 두 정상이 한반도 문제와 중동 정세, 우크라이나 위기 등 주요 국제·지역 현안에 대해서도 의견을 교환했다고 전했다. 아울러 2026년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 주요 20개국(G20) 정상회의의 성공적인 개최를 위해 서로 지원하기로 했다.

이번 회담은 시 주석과 트럼프 대통령이 올해 5월 베이징 회담 이후 반년도 채 지나지 않은 시점에 서로 상대국을 방문하는 과정에서 성사됐다. 시 주석은 이를 미중 관계 역사상 전례 없는 일이라고 평가하면서 정상 간 소통을 통한 관계 안정 의지를 재확인했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com