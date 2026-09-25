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신세계·롯데·현대, 추석 연휴 차별화 경쟁…공연·키즈·외국인 전면에

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  • 신세계·롯데·현대가 추석 연휴 차별화 경쟁에 나섰다.
  • 공연·팝업·체험행사로 가족·관광객 수요를 겨냥했다.
  • 할인과 먹거리 행사로 연휴 체류 시간을 늘렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 추석 연휴를 맞아 백화점 등 유통 3사가 차별화 경쟁에 나서고 있다. 신세계그룹은 공연과 팝업스토어, 롯데는 아동 동반 가족, 현대백화점은 외국인 관광객 대상 지역 브랜드 팝업에 힘을 실었다. 짧은 연휴에 나들이 수요가 몰릴 것으로 보고 할인과 함께 고객이 오래 머물 콘텐츠를 강화했다.

스타필드로 떠나는 '한가위 문화 바캉스'. [사진= 신세계프라퍼티]

신세계그룹은 스타필드에서 27일까지 '한가위 문화 바캉스'를 진행한다. 수원(24일)에 이어 안성(25일)에서는 '바우덕이 풍물놀이'를, 고양(25일)에서는 '조선 퍼레이드'와 마당극 '사또의 생일잔치'를 선보였다. 코엑스몰(25일)과 수원(26일) 별마당도서관에서는 퓨전 밴드 '두 번째 달'과 소리꾼 김무빈이 추석 특집 콘서트를 연다. 스타필드 하남은 27일까지 '키즈망고' 창의 촉감 놀이 특집 체험전을, 스타필드 수원은 30일까지 전통 장인 상품을 소개하는 '대대손손 프로젝트' 팝업과 10월 1일까지 영국 캐릭터 '퍼글러' 명절 특별전을 운영한다.

신세계사이먼은 27일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 '홀리데이 메가 딜'을 열어 입점 브랜드 전 장르에 아울렛 가격에서 30%를 추가 할인한다. 여주점은 25일 한국민속촌과 함께 소리 한마당과 전통 무용 공연을, 시흥점은 26일 낙화놀이와 국악 공연을 마련했다. 파주점은 26~27일 '양주별산대놀이' 공연과 탈 만들기 체험을, 부산점은 25~26일 '동래야류' 공연과 전통 의상 체험을 진행한다.

신세계백화점 강남점은 마뗑킴 김다인 대표의 두 번째 브랜드 '다이닛' 팝업을 10월 1일까지, 전통 미감을 현대적으로 풀어낸 라이프스타일 브랜드 '소백' 팝업을 27일까지 연다. 8층 갤러리에서는 11월 8일까지 권오상 작가 개인전을 진행한다. 대구점은 30일까지 슈즈 브랜드 '에세이즈', 센텀시티점은 패션 브랜드 '레이브' 팝업을 운영한다. 

체험 시설 할인도 마련했다. 센텀시티점은 아이스 링크 이용권과 키자니아 반일권을, 대구신세계는 트램펄린 공간 '바운스'와 아쿠아리움 이용권을, 대전신세계는 스포츠 체험 시설 '스포츠 몬스터' 3시간 이용권을 할인한다. 김해점은 플레이파크 놀이기구 1회 무료 이용권을 주고, 타임스퀘어점은 실내 동물 체험 공간 '주렁주렁' 할인권을 제공한다. 의정부점은 CGV 영화 관람 할인권을, 충남천안아산점은 교보문고 도서 구매 고객 대상 할인을 마련했다. 대구신세계 '호일당'과 '타코 마스터', 센텀시티 '오도넛', 대전신세계 Art&Science '야키마츠리', 본점 '팡팡사라다빵' 등 음식 팝업도 열리고, 연휴 이벤트 참여 고객에게는 푸빌라 키링과 패치 세트를 준다.

롯데월드타워·몰은 27일까지 타워 외벽에 '달토끼' 미디어파사드를 선보인다 [사진=롯데물산]

롯데는 아이 동반 가족을 위한 캐릭터·체험 행사를 연휴 기간 여러 아울렛에서 열고 있다. 프리미엄 아울렛 의왕점은 30일까지 팔로워 94만 명의 키즈 유튜브 채널 '멜로우 TV'와 오프라인 첫 팝업스토어를 운영한다. 팝업 한정 게임을 체험할 수 있고 '팀나빠크루' 팬미팅과 유튜브 음원을 활용한 공연이 진행된다. 파주점은 27일까지 교육 콘텐츠 '넘버블록스'와 '알파블록스' 체험형 팝업을 열어 숫자·알파벳 놀이와 캐릭터 포토타임, 싱어롱 공연을 진행한다. 김해점은 27일까지 '하리보 해피그레이프 가든' 팝업을 운영하고, 롯데 아울렛 이시아폴리스점은 제기차기·고리 던지기 등 명절 전통 놀이를 무료로 체험하는 '전통 놀이 체험존'을 마련했다.

롯데월드타워·몰은 27일까지 타워 외벽에 '달토끼' 미디어 파사드를 오후 7시부터 10시까지 매 정각부터 15분 간격으로 10분씩 상영하고, 롯데뮤지엄은 추석 당일을 제외한 26·27일 '이강소: 일어나고 사라지는' 입장권 1+1 혜택을 제공한다.

현대백화점은 외국인 관광객을 대상으로 전국 지역 브랜드를 소개하는 팝업을 진행 중이다. 더현대 서울은 30일까지 지하 1층 283.6㎡ 공간에서 '에딧 뎁트, 네오 로컬' 팝업을 운영한다. 패션·뷰티·리빙·식품 등 20여 개 지역 브랜드가 참여했고, 서울 길거리 의자를 재해석한 소동호 작가 작품, 대구 전통 누빔 기법을 쓴 핸드백 브랜드 '키임 스튜디오', 전통 갓의 곡선을 살린 테이블웨어 '고태' 등이 나왔다.

현대백화점은 30일까지 더현대 서울 지하 1층에서 전국 각 지역의 특색과 스토리를 담은 로컬 브랜드를 소개하는 '에딧 뎁트, 네오 로컬' 팝업스토어를 진행한다. [사진= 현대백화점]

가족 고객 대상 행사도 있다. 판교점은 26일부터 10월 11일까지 가을 숲을 주제로 한 무료 놀이 공간 '몽글몽글 가을 놀이터'를 열고, 5층 현대어린이책미술관에서는 국내외 작가 14인의 사진·아트프린트 110여 점을 전시한다. 무역센터점은 27일까지 골프 브랜드 12곳이 참여하는 할인 행사를 연다. 현대 아울렛은 27일까지 '홀리데이 빅 찬스'로 기존 아울렛 판매가에서 10~30%를 추가 할인하고, 김포점 등 프리미엄 아울렛 4개 점은 나이키·뉴발란스·타이틀리스트 등을 10월 11일까지 최초 판매가 대비 최대 70% 할인한다.

먹거리와 배달 행사도 열린다. 이마트는 30일까지 가족 먹거리 할인 행사를 하고, 쿠팡이츠는 27일까지 '추석 보너스 기획전'을 연다. 롯데슈퍼는 25일까지 쿠팡이츠 앱을 통해 추석 선물 세트 70여 종의 퀵커머스 서비스를 운영한다. SSG닷컴은 '연휴에도 쓱배송' 프로모션을 열어 제수용품·간편식·선물세트를 행사카드 결제 시 최대 50% 할인하고, 구매 금액대별로 최대 50만원 적립 또는 즉시할인 혜택을 준다. 추석 당일을 제외하고 쓱배송·바로퀵도 정상 운영한다.

fineview@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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