전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.25 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[채권/외환] 美 30년물 금리 장중 5.5% 돌파…달러는 두 달 만에 최고

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 국채 금리가 24일 추가 인상 전망에 급등했다
  • 30년물 금리는 장중 5.5%를 넘어 2004년 이후 최고치를 찍었다
  • 달러화도 강세를 보이며 약 두 달 만에 최고치로 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

30년물 금리 2004년 이후 최고…10년물도 19년 만에 최고
매파적 연준 발언·견조한 고용지표에 추가 금리인상 기대↑…10월 인상 확률 69%

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 국채 금리가 24일(현지시간) 상승세를 이어가며 30년물 금리가 장중 5.5%를 넘어 2004년 이후 최고치를 기록했다. 연방준비제도(Fed) 관계자들의 매파적 발언과 견조한 고용지표로 추가 금리 인상 기대가 커진 가운데 국채 입찰도 부진했던 영향이다.

달러화는 미 국채 금리 상승과 연준의 추가 금리 인상 전망에 힘입어 약 두 달 만에 최고치로 올랐다.

◆ 매파적 연준 발언에 장기물 금리 상승…30년물 장중 5.5%

미 국채 30년물 금리는 장중 5.5016%까지 올라 2004년 6월 이후 최고치를 기록했다. 이후 상승폭을 일부 줄여 7bp 오른 5.472%에 거래됐다.

10년물 금리도 장중 5.2251%까지 오르며 약 19년 만에 최고치를 기록했고, 이후 7.1bp 상승한 5.185%를 나타냈다. 7년물은 8bp 오른 5.133%, 2년물은 1.9bp 상승한 4.914%였다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재와 필라델피아 연은의 안나 폴슨 총재는 인플레이션을 억제하기 위해 추가 금리 인상이 필요할 수 있다는 입장을 내놨다. 연준은 지난주 기준금리를 25bp 인상해 3.75~4.00%로 올렸다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 10월 회의에서 기준금리가 최소 25bp 추가 인상될 확률은 68.6%로, 일주일 전 55.4%에서 상승했다.

국제유가 상승도 인플레이션 우려를 키우며 국채 금리 상승 압력으로 작용했다. 유가는 장중 4% 가까이 올랐다가 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 논의했다는 보도에 상승폭을 일부 반납했다.

◆ 7년물 입찰도 기대 못 미쳐…바이백 이후 30년물 금리 상승폭 확대

미 재무부가 실시한 7년물 국채 입찰도 시장 기대에 못 미쳤다. 피터 부크바르 시장 전문가는 입찰 결과가 전날 5년물보다는 나았지만 여전히 부진했다고 평가했다.

재무부는 시장 유동성 지원을 위한 정례 바이백을 통해 20~30년물 국채 40억7800만달러어치를 매입했다고 밝혔다. 당초 최대 60억달러 규모의 매입을 예고했으며, 응모 물량은 104억6800만달러였다.

바이백 결과가 발표된 뒤 30년물 금리는 상승폭을 소폭 확대했다. 40억7800만달러는 9월 24일 환율 기준 약 5조5900억원에 해당한다.

◆ 달러, 7월 말 이후 최고…유로·엔화 약세

달러화는 약 두 달 만에 최고치로 올랐다. 미 국채 금리가 상승한 가운데 여러 연방준비제도(Fed) 관계자들의 매파적 발언과 견조한 경제지표로 추가 금리 인상에 대한 기대가 강화된 영향이다.

달러인덱스는 0.15% 오른 101.28을 기록했다. 장중에는 101.39까지 올라 7월 29일 이후 최고치를 기록했으며, 4거래일 연속 상승을 향했다.

미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 19만7000건으로 전주보다 1000건 감소했다. 시장 예상치 20만1000건도 밑돌면서 미국 고용시장이 여전히 견조하다는 신호를 보냈다.

유로화는 장중 1.1358달러까지 밀리며 7월 28일 이후 최저치를 기록한 뒤 0.07% 내린 1.1372달러에 거래됐다.

달러/스위스프랑 환율은 장중 0.8296스위스프랑까지 올라 2025년 5월 이후 최고치를 기록했고, 이후 0.34% 오른 0.828스위스프랑에 거래됐다.

달러/엔 환율은 0.32% 오른 158.82엔을 나타냈다. 일본 재무상 가타야마 사쓰키는 지난 7월 미·일 공동 외환시장 개입 당시 합의한 원칙이 여전히 유효하다고 밝혔다. 최근 일본은행의 금리 인상에도 시장에서는 일본의 추가 긴축 속도가 빨라질 것이라는 확신이 약한 상황이다.

미 달러화와 일본 엔화 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
사진
美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동