에어서울 다낭행 항공기서 이륙 전 화재…보조배터리 발화 추정

AI 핵심 요약beta
- 에어서울 항공기서 24일 이륙 전 화재가 났다.
- 인천발 다낭행 RS511편 가방 속 보조배터리에서 불이 났다.
- 승객 219명은 대체편 탔고 원인을 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 인천국제공항에서 베트남 다낭으로 출발하려던 에어서울 항공기에서 이륙 전 화재가 발생했다. 항공기를 교체하면서 출발이 약 2시간 50분 늦어졌다.
25일 항공업계에 따르면 전날 오후 9시쯤 인천발 다낭행 에어서울 RS511편 기내에서 승객이 좌석 아래 둔 가방에 불이 났다. 가방에는 파우치에 넣은 보조배터리가 있었던 것으로 파악됐다.
승무원들이 불을 껐고, 출동한 소방당국은 화재 진압 상태와 승객들의 건강 상태를 확인했다. 일부 승객이 호흡기 이상을 호소했지만 병원으로 이송된 사람은 없었다.
당시 항공기에는 승객 221명과 승무원 7명이 탑승했다. 에어서울은 승객을 모두 내리게 한 뒤 안전 점검을 위해 항공기를 교체했다. 탑승을 포기한 2명을 제외한 승객 219명이 대체 항공편으로 출발했다.
에어서울과 소방당국은 보조배터리 발화 가능성을 포함해 정확한 화재 원인을 조사하고 있다. 승객이 보조배터리에 단락 방지 조치를 했는데도 불이 난 것으로 알려졌다.
sykim@newspim.com