"행복한 추석 보네요"…국민의힘 김해시갑 당협, 귀성객 환영 인사 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 김해시갑 당협이 24일 귀성객 인사 캠페인을 했다
- 동김해IC에서 귀성객과 시민에게 환영 인사를 전했다
- 추석 맞아 안전하고 풍성한 명절 분위기를 기원했다
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 추석을 하루 앞두고 고향을 찾는 귀성객들에게 환영의 인사를 전하는 지역 정치권의 행보가 이어지고 있다.
국민의힘 김해시갑 당원협의회는 24일 오전 8시 동김해IC 입구 사거리에서 귀성객과 시민을 대상으로 고향길 인사 캠페인을 진행했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 추석을 맞아 김해를 찾은 방문객들에게 환영의 뜻을 전하고 안전한 명절 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.
당협 관계자들은 귀성객과 시민들을 대상으로 인사를 건네며 안전하고 풍성한 한가위를 보내길 기원했다.
최학범 당협위원장은 "고향을 찾는 모든 분들이 따뜻한 정을 느끼고 가족과 함께 안전하고 행복한 추석 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.
앞서 김해시갑 당협은 지난 19일 장애인거주시설 도림원을 방문해 봉사활동을 했다. 시설 종사자들의 애로사항을 듣고 지역 현안에 관한 의견을 나눴다.
news2349@newspim.com