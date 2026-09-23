창원시의회 국민의힘 의원단, 전통시장 장보기 행사…상인 목소리 청취

AI 핵심 요약beta
- 창원시의회 국민의힘 의원단이 23일 마산어시장에서 장보기를 했다.
- 의원단은 상인·시민 의견을 듣고 물가와 상권 어려움을 살폈다.
- 시의회는 전통시장 활성화 지원 방안을 검토하기로 했다.
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지역 경제 회복 위한 지원 방안 마련
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 명절을 앞둔 전통시장에서 장바구니 물가와 상권의 어려움을 살피는 현장 행보가 이어졌다.
창원시의회 국민의힘 의원단은 23일 추석을 앞두고 마산어시장에서 전통시장 장보기 행사를 가졌다고 밝혔다.
행사에는 남재욱 국민의힘 교섭단체 대표의원과 박찬열 사무국장을 비롯한 소속 의원들이 참여했다.
의원단은 마산어시장 곳곳을 돌며 명절 성수품을 구매하고 상인들과 인사를 나눴다. 상인과 시민들을 만나 전통시장 운영의 어려움과 장바구니 물가에 대한 의견도 들었다.
의원단은 이날 확인한 현장 의견을 바탕으로 지역경제와 전통시장 활성화를 위한 정책 및 지원 방안을 검토할 계획이다.
남재욱 대표의원은 "추석을 앞두고 시민의 삶과 가까운 전통시장을 찾아 상인과 시민들의 목소리를 들었다"며 "전통시장에 활력이 돌고 지역 소비가 지역경제로 이어질 수 있도록 시의회가 필요한 역할을 하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com