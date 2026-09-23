경남교육청, 남정초교서 등굣길 교통안전 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 23일 창원 남정초서 등굣길 캠페인을 했다.
- 학생·학부모·주민에 보행법과 안전수칙을 안내했다.
- 권순기 교육감은 통학로 안전강화를 약속했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 등굣길에 나선 학생들을 맞은 건 교문 앞 인사만이 아니었다. 횡단보도 이용법부터 운전자 안전수칙까지 현장에서 교통안전 교육이 이뤄졌다.
경남도교육청은 23일 오전 8시 창원 남정초등학교 일원에서 학생과 학부모, 지역 주민을 대상으로 민관 합동 등굣길 교통안전 캠페인을 진행했다고 밝혔다.
캠페인은 2학기를 맞아 '아이들이 안전한 등하굣길 함께 만들어요'를 주제로 마련됐다. 학생들에게 올바른 보행 습관을 알리고 운전자에게 어린이보호구역 내 교통법규 준수와 안전운전의 중요성을 안내하는 데 초점을 맞췄다.
권순기 교육감과 창원교육지원청 관계자, 경남녹색어머니연합회, 경남모범운전자연합회 경남지부 관계자 등 50여 명이 참여했다.
참석자들은 등교하는 학생들에게 횡단보도 이용 방법과 보행 때 주의사항을 안내했다. '1단 멈춤·2쪽저쪽·3초 동안·4고 예방' 수칙을 활용해 학생 눈높이에 맞춘 교육도 진행했다.
학교 정문과 인근 교차로에서는 운전자를 대상으로 어린이보호구역 내 제한속도 준수와 횡단보도 앞 일단 멈춤 등 교통수칙을 안내했다.
권 교육감은 학생들과 함께 등굣길을 걸으며 학교 주변 통학로 안전 실태를 살피고 학생들의 목소리를 들었다.
권 교육감은 "아이들의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "학교와 지역사회가 함께하는 현장 중심의 통학로 안전 정책을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com