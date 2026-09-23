부산교육청, 추석 연휴 4일간 학교·기관 주차장 443곳 무료 개방

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 24일부터 27일까지 주차장 443곳을 개방했다
- 추석 연휴 부산 학교와 교육기관 주차공간을 무료로 열었다
- 이용자는 사전 확인 뒤 시설물 훼손 없이 이용해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 추석 연휴 부산지역 학교와 교육기관 주차 공간이 주민과 귀성객에게 개방된다.
부산시교육청은 24일부터 27일까지 나흘간 관내 학교와 기관 등 443곳의 주차 공간을 무료로 개방한다고 23일 밝혔다.
개방 대상은 학교와 교육기관의 주차 공간이다. 시설별로 개방 시간과 주차 가능 면수가 달라 이용자는 사전에 확인해야 한다.
개방 주차장 정보는 24일부터 공유누리와 공공데이터포털, 카카오맵·네이버맵·티맵 등에서 확인할 수 있다. 부산시교육청 홈페이지 공지사항에도 위치와 개방 시간, 주차 면수 등이 안내된다.
교육시설 주차장은 일반 주차장과 달리 관리 인력이 배치되지 않는다. 이용자는 시설물을 훼손하지 않고 주차구역을 지켜야 하며 긴급 상황이나 차량 이동에 대비해 차량에 연락처를 남겨야 한다.
개방 기간이 끝난 뒤 차량을 방치하거나 주차구역이 아닌 곳에 주차하는 행위도 제한된다. 학교와 기관 사정에 따라 개방 시간이 바뀔 수 있어 이용 전 해당 시설에 문의하는 것이 필요하다.
김석준 교육감은 "연휴 기간 지역주민과 귀성객의 주차 편의에 도움이 되길 바란다"며 "학교 교육활동에 지장이 없도록 시설물을 깨끗하게 이용해 달라"고 말했다.
ndh4000@newspim.com