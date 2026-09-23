부산교육청, 어린이집 수업사례 전국 첫 공모…부산시와 공동 추진

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 23일 부산시와 어린이집 수업사례 공모전을 열었다.
- 교육청과 지자체가 보육교사 수업공모를 함께 운영한 것은 처음이다.
- 접수는 11월 16일부터 27일 오후 6시까지다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 어린이집 교사의 수업 현장을 교육청과 지방자치단체가 함께 심사하는 공모전이 부산에서 처음 열린다.
부산시교육청은 부산시와 공동으로 '2026년 어린이집 수업사례 공모전'을 개최한다고 23일 밝혔다.
교육청과 지자체가 어린이집 보육교사를 대상으로 수업사례 공모전을 공동 운영하는 것은 전국에서 처음이다. 양 기관은 공모 계획 수립부터 심사와 시상까지 전 과정을 함께 진행한다.
공모 대상은 부산지역에서 3~5세 누리과정을 운영하는 어린이집 보육교사다. 분야는 '유아 주도 놀이 중심 수업사례'와 '지역사회 연계 수업사례'로 나뉜다.
유아 주도 놀이 분야는 유아의 관심과 흥미에서 시작한 놀이가 어떻게 전개·확장됐는지, 교사가 어떤 방식으로 지원했는지를 평가한다. 지역사회 연계 분야는 지역 기관과 자연환경, 인적 자원 등을 활용해 유아의 놀이와 배움을 넓힌 사례를 대상으로 한다.
출품작은 수업사례 동영상 1편과 보고서 1부로 구성한다. 심사를 거쳐 분야별 대상 1편, 최우수상 2편, 우수상 3편 등 모두 12편을 선정한다.
유아 주도 놀이 분야 수상작에는 부산시교육감상을, 지역사회 연계 분야 수상작에는 부산시장상을 수여한다. 수상작은 보육교사 교육자료로 활용하고 어린이집 현장에 공유할 예정이다.
접수 기간은 11월 16일부터 27일 오후 6시까지다. 출품작과 관련 서류는 부산시교육청 유아교육과에 문서24를 통해 제출하면 된다. 시상은 12월 중 진행한다.
김석준 교육감은 "교육청과 부산시가 어린이집 교사의 수업 전문성을 높이고 우수한 교육·보육 사례를 공유하는 협력 사업"이라며 "유보통합 과정에서 교육과 보육이 함께 발전할 수 있도록 지자체와 협력을 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com