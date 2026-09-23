강기윤 창원시장, 추석 앞두고 복지·전통시장 현장 점검…종사자 격려

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장이 23일 복지시설과 시장을 찾았다.
- 장애인·노인시설에 한가위 물품을 전달했다.
- 전통시장을 돌며 상인 애로를 듣고 이용을 당부했다.
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민생 중심 행정 통한 시민 풍성한 명절 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 명절을 앞두고 복지시설과 전통시장을 찾은 경남 창원시가 취약계층 지원과 지역 상권 점검에 나섰다.
창원시는 강기윤 시장이 23일 창원과 진해지역 장애인·노인 복지시설과 전통시장을 잇달아 방문했다고 밝혔다.
강 시장은 먼저 장애인 복지시설인 풀잎마을과 진해서부노인종합복지관을 찾아 이용자들의 안부를 확인하고 한가위 물품을 전달했다.
시설 이용자들의 생활 여건과 종사자들의 근무 환경을 살피고 명절 연휴에도 근무하는 종사자들을 격려했다.
이어 진해중앙시장과 가음정시장을 방문해 상인과 시민들을 만났다. 강 시장은 직접 성수품을 구입하며 상인들의 애로사항을 듣고 전통시장 이용을 당부했다.
시는 앞서 지난 21일에도 복지시설과 전통시장, 군부대 등을 찾아 민생·복지 현장을 점검했다.
강기윤 시장은 "취약계층과 소상공인 등 모든 시민이 풍성한 한가위를 보낼 수 있도록 현장을 세심하게 살피겠다"며 "시민의 목소리를 바탕으로 민생 중심 행정을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com