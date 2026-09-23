신계용 과천시장, 전통시장·상점가 방문…추석 민생 현장 소통

AI 핵심 요약beta
- 신계용 과천시장이 23일 전통시장을 찾았다.
- 새서울프라자와 제일쇼핑서 물가와 수급을 점검했다.
- 과천시는 소비촉진행사로 장바구니 부담을 덜었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 추석 명절을 앞둔 23일 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 관내 전통시장과 상점가를 찾아 민생 현장을 살피고 상인들을 격려했다고 밝혔다.
시에 따르면 이날 신계용 과천시장은 대표 전통시장인 새서울프라자와 제일쇼핑을 차례로 방문해 제수용품과 명절 먹거리 가격 및 수급 동향을 꼼꼼히 점검했다.
신 시장은 명절 대목을 준비하는 상인들과 대화를 나누며 매출 현황과 현장 애로사항을 청취하는 한편 시장을 찾은 시민들과도 한가위 인사를 나누며 현장 소통 행보를 이어갔다.
과천시는 전통시장 활성화와 시민들의 장바구니 부담 완화를 위해 다각적인 소비 촉진 행사를 병행하고 있다. 23일까지 추진되는 '2026 과천 만원의 행복' 행사를 비롯해 온누리상품권 특별 할인 및 구매 한도 상향 등을 통해 제수용품 알뜰 구매를 지원 중이다.
신계용 과천시장은 "전통시장은 지역 민생 경제의 든든한 뿌리이자 척도"라며 "어려운 경제 여건 속에서도 지역 상권을 지켜주는 상인 여러분께 깊이 감사드리며 현장의 목소리를 시정에 적극 반영해 소상공인이 체감할 수 있는 실효성 있는 지원책을 지속해서 마련하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com