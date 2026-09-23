경기도 "도의회와 추경 협의 지속...채무성 재원 활용은 불가"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 23일 추경 처리 무산 뒤 공식 입장을 냈다
- 도의회와 협의는 이어가되 채무성 재원 활용은 거부했다
- 산후조리비 등 민생 예산 복원을 두고 막판 조율 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"의회 요구 증액 재원 위한 채무성 재원 사용, 재정 위기 악화 우려"
도의회 의장 및 여야 입장문 발표에 대응..."조속한 의결로 민생 차질 최소화"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 제2회 추가경정예산안의 추석 전 처리가 무산된 가운데 경기도가 경기도의회 여야 및 의장단의 입장 발표에 대해 공식 입장을 내고 "도의회와 막판 협의를 지속하고 있으나 예산 증액을 위한 채무성 재원 활용은 재정 위기를 악화시킬 수 있어 받아들이기 어렵다"는 뜻을 명확히 밝혔다.
경기도 관계자는 23일 도의회 민주당과 국민의힘, 남종섭 의장의 입장문 발표 직후 "경기도와 도의회는 제2차 추경안의 최종 의결을 위해 다양한 방식으로 협의를 이어가고 있다"며 이같이 전했다.
앞서 남종섭 의장과 도의회 여야 교섭단체는 집행부가 감액한 민생·복지 사업의 복원을 촉구하며 추석 전 추경 처리가 무산된 것에 대해 도민에게 사과의 뜻을 표한 바 있다.
이에 대해 경기도는 도의회의 예산 복원 요구에 일부 타협점을 찾고 있다고 설명했다. 도 관계자는 "협의 과정에서 일정한 의견 접근이 이뤄졌으며 산후조리비 지원 등 도민 삶과 직결된 주요 민생 사업 예산을 중심으로 집중적인 논의를 진행 중"이라고 밝혔다.
다만 도의회가 요구하는 감액 예산의 원상 복원 및 증액을 위해 지방채 발행 등 '채무성 재원'을 동원하는 방안에 대해서는 확고한 반대 의사를 피력했다.
도 관계자는 "증액을 위한 추가 재원 확보 방안 중 채무성 재원을 활용하는 것은 현재 경기도가 처한 엄중한 재정 위기 상황을 더욱 악화시킬 우려가 크다"며 건전재정 기조를 엄격히 유지하겠다는 뜻을 분명히 했다.
그러면서도 도는 도의회와의 소통 창구를 계속 열어두고 조속한 합의를 이끌어내겠다는 방침이다.
경기도 관계자는 "마지막까지 도의회와 긴밀히 협의해 빠른 시일 내에 추경안 의결이 완료될 수 있도록 하겠다"며 "민생 사업 추진에 차질이 발생하지 않도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com