무안군·전남테크노파크, 미래 신산업 육성 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 무안군이 23일 전남테크노파크와 MOU를 체결했다.
- 무안국제공항·국가산단 기반 미래산업 육성에 나섰다.
- 항공·AI·로봇 등 기업 유치와 앵커기업 확보를 추진했다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 무안군이 23일 전남테크노파크와 '미래산업 육성 및 산업혁신을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 무안국제공항과 향후 조성될 국가산업단지 등 지역의 핵심 인프라를 바탕으로 미래 신산업을 육성하고 경쟁력 있는 기업을 유치하기 위한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.
양 기관은 미래산업 발전전략 수립 및 신규사업 기획, 무안국제공항·국가산업단지를 활용한 항공·첨단모빌리티, 인공지능(AI)·로봇·반도체·에너지·농업 인공지능 전환(AX) 분야 육성 및 기업 유치 등에 협력하기로 했다.
무안군은 전남테크노파크가 보유한 연구개발 역량과 기업 네트워크를 활용해 향후 무안 국가산업단지 조성에 필요한 앵커기업 유치에도 속도를 낼 계획이다.
김산 무안군수는 "기업이 투자하고 성장할 수 있는 산업환경을 조성해 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com