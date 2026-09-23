Sh수협은행, 가락동금융센터 1층으로 이전

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = Sh수협은행은 서울 송파구 양재대로의 가락동금융센터를 1층으로 이전했다고 23일 밝혔다. 기존 판매동 2층에서 옮기면서 고객 방문 편의성을 높였다.
센터 주변에는 약 2000세대 아파트 단지와 상업 업무시설이 밀집해 있다. 수협은행은 인근 시장 상인들의 영업 특성과 생활패턴을 반영한 맞춤형 금융상담을 제공하고 현장 밀착형 지원을 확대할 계획이다.
romeok@newspim.com
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = Sh수협은행은 서울 송파구 양재대로의 가락동금융센터를 1층으로 이전했다고 23일 밝혔다. 기존 판매동 2층에서 옮기면서 고객 방문 편의성을 높였다.
센터 주변에는 약 2000세대 아파트 단지와 상업 업무시설이 밀집해 있다. 수협은행은 인근 시장 상인들의 영업 특성과 생활패턴을 반영한 맞춤형 금융상담을 제공하고 현장 밀착형 지원을 확대할 계획이다.
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