강신철 국방장관, 미셸 스틸 주한미대사 접견…전작권·광주 군공항 협의

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방장관이 23일 스틸 주한미국대사를 접견했다.
- 양측은 전작권 전환과 광주 군공항 문제를 논의했다.
- 한미동맹 공조와 미래지향적 발전에 뜻을 모았다.
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스틸 대사 "불확실한 안보환경 속 동맹 유지·발전에 최선"
전작권 전환·광주 군공항 등 민감 현안도 테이블에
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 23일 미셸 스틸 주한 미국대사를 접견하고 전시작전통제권(전작권) 전환과 광주 군공항 문제 등 한미동맹의 주요 현안을 논의했다.
북한의 핵·미사일 고도화와 역내 전략경쟁이 이어지는 상황에서, 양국이 동맹의 억제력과 정책 공조를 재확인한 자리로 풀이된다.
국방부에 따르면 강 장관은 이날 오전 서울 용산 국방부 청사에서 스틸 대사와 만나 역내 안보정세와 한미동맹 현안에 대한 의견을 교환했다. 강 장관은 스틸 대사의 부임을 환영하고, 사우디아라비아 주재 미국대사를 지낸 경험을 거론하며 한미 간 신뢰와 협력을 잇는 가교 역할을 해 달라고 요청했다.
강 장관은 한미동맹이 군사안보 동맹을 토대로 양국의 공동 번영과 인도·태평양 지역의 평화·안정에 기여하는 "미래형 포괄적 전략동맹"으로 발전해 왔다고 평가했다. 이어 양국이 긴밀한 소통과 공조를 통해 동맹을 더욱 공고히 해 나가겠다고 밝혔다.
스틸 대사도 불확실한 안보정세 속에서 한미동맹을 굳건히 유지하고 한 단계 더 발전시키기 위해 최선을 다하겠다는 뜻을 밝혔다. 양측은 이날 전작권 전환과 광주 군공항 문제를 포함한 주요 현안을 협의하고, 미래지향적이고 호혜적인 동맹 발전을 위해 계속 긴밀히 소통하기로 했다.
전작권 전환은 한국군 주도의 연합방위체제를 구축하는 한미동맹의 핵심 과제다. 다만 국방부 보도자료는 이날 협의에서 전작권 전환의 구체적 일정이나 조건 충족 평가, 광주 군공항 이전과 관련한 세부 논의 내용은 공개하지 않았다.
광주 군공항 사안은 주한미군 기지 이전 문제가 아니라, 광주 민간공항과 군공항 이전을 둘러싼 국내 현안이라는 점에서 한미 간 논의의 배경과 범위는 추가 확인이 필요하다.
gomsi@newspim.com