수원시 '2026년 수원시민 인권 아카데미' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 23일 2026년 시민 인권 아카데미 참가자를 모집했다.
- 아카데미는 10월 14일부터 11월 18일까지 6회 운영한다.
- 혐오·차별을 주제로 토론하며 인권교육을 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026년 수원시민 인권 아카데미' 참가자를 모집한다고 23일 밝혔다.
수원시민 인권 아카데미는 '혐오의 시대, 어떻게 존엄하게 살 것인가?'를 주제로 10월 14일부터 11월 18일까지 수원시청 중회의실에서 총 6회 운영한다.
오후 7시 30분부터 2시간 동안 진행된다.
참가자들은 혐오와 차별, 불평등 문제를 인문학적 시각에서 살펴보고 토론하며 존엄과 연대의 가치를 모색한다.
수원시는 시민 누구나 인권교육에 참여하고 민주시민으로 성장할 기회를 제공하기 위해 인권 아카데미를 마련했다.
1회차(10월 14일)는 '당사자들의 이야기'를 주제로 한 토크콘서트로 진행된다.
박동찬 경계인의몫소리 연구소장, 김호경 이태원참사 희생자 유가족, 미래 수원여성의전화 활동가가 참여해 이주민 인권, 재난 피해자, 여성 차별 등을 주제로 이야기를 나눈다.
2회차(10월 21일)는 최호근 고려대학교 사학과 교수의 강연이다.
'혐오의 언어, 차별의 자연화'를 주제로 혐오와 차별의 사회적·사상적 배경을 짚는다.
3회차(10월 27일)는 박한희(무지개행동 공동대표) 변호사가 '우리 곁의 소수자: 혐오를 넘어 평등으로 가는 법'을 주제로 강의하며 우리 사회의 정상성 강박과 소수자에 대한 편견, 제도적 차별 문제를 다룬다.
4회차(11월 5일)는 김도현 노들장애학궁리소 대표가 '혐오와 능력주의, 장애 차별의 두 얼굴'을 주제로 우생학적 시각과 능력주의가 낳는 일상 속 차별 문제를 살펴본다.
5회차(11월 12일)는 조문영 연세대학교 문화인류학과 교수가 '정당한 분배, 부당한 낙인'을 주제로 지역, 주거지, 계급과 빈곤이 결합해 형성되는 불평등과 차별 문제, 그리고 그 대안 사례를 소개한다.
6회차(11월 18일) 이라영 작가가 '가능한 연대: 존엄을 지키기 위한 우리의 대응'을 주제로 혐오와 차별의 일상에서 평등하고 존엄한 사회를 만들기 위한 실천 방안을 시민과 함께 토론한다.
인원이 마감될 때까지 참가 신청을 받는다.
회차별로 신청할 수도 있다.
홍보물 큐알(QR)코드로 접속한 후 네이버폼, 새빛톡톡, 수원시 홈페이지 통합예약시스템으로 신청할 수 있다.
큐알(QR)코드나 앱 사용이 어려운 시민은 수원시 인권담당관 인권정책팀에 전화로 신청할 수 있다.
'수원시민 인권 아카데미'는 수원시와 인권 단체가 시민 인권교육 기획단을 구성해 기획부터 운영, 평가까지 공동 추진하는 민관협력 프로그램이다.
기획단은 강연마다 '이끄미'로 참여해 시민이 인권을 더 쉽게 이해하고 질문과 토론에 참여할 수 있도록 돕는다.
수원시 관계자는 "이번 인권 아카데미가 혐오와 차별의 문제를 시민과 함께 성찰하고 서로의 존엄을 이해하며 연대하는 계기가 되길 바란다"며 "관심 있는 시민들의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com