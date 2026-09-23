스마일게이트 '로스트아크', 카제로스 레이드 3막·종막 '익스트림' 추가

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 23일 로스트아크 익스트림 모드를 열었다.
- 카제로스 3막은 23일, 종막은 21일 각각 운영한다.
- 가을 이벤트로 보상과 드롭스 행사를 진행한다.
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업데이트 기념 이벤트도 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 MMORPG '로스트아크'에 카제로스 레이드 3막과 종막의 '익스트림' 모드를 업데이트하고 가을 시즌 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.
익스트림은 기존 레이드보다 보스의 공격 패턴과 난도를 높인 한정 콘텐츠다. 카제로스 레이드 3막 익스트림은 9월 23일부터 10월 21일까지, 종막 익스트림은 10월 21일부터 11월 18일까지 운영된다.
난이도는 노말, 하드, 나이트메어 3단계로 구성됐다. 입장 아이템 레벨은 각각 1730, 1770, 1780 이상이다. 최초 클리어 시 '도약의 전설 카드 선택 팩', '영웅 젬 선택 상자' 등 성장 재료를 지급하며, 나이트메어 난이도 클리어 이용자에게는 전설 칭호와 카제로스 레이드 테마 이모티콘을 제공한다.
3막과 종막의 나이트메어 난이도를 모두 완료하면 고대 코어 선택 상자 제작 재료와 유물 칭호도 받을 수 있다. 클리어 보상으로 획득하는 '뇌전의 주화', '빛과 어둠의 주화'는 유물 각인서 선택 상자 등 성장 재료로 교환할 수 있다.
업데이트를 기념한 치지직 드롭스 이벤트도 진행한다. 1차는 9월 23일부터 10월 7일까지, 2차는 10월 21일부터 11월 4일까지 열리며 시청 시간에 따라 보상을 지급한다.
가을 시즌 이벤트도 마련했다. 10월 21일까지 '말랑콩떡 수확제'와 '알데바란 황금 반월떡 찾기'를 통해 탈것, 펫, 카드팩 등 보상을 제공하고, 추석 연휴 기간에는 1시간 이상 접속한 이용자를 대상으로 핫타임 보상도 지급한다.
flurry327@newspim.com