남종섭 경기도의장 "추경 협의, 한발씩 양보해 민생 예산 접점 찾아야"

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 23일 추경 지연에 사과했다.
- 경기도와 도의회에 전향적 소통과 접점을 촉구했다.
- 민생 예산 협의 중재를 끝까지 하겠다고 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장이 경기도 제2회 추가경정예산안의 추석 전 처리가 무산된 것에 대해 도민들에게 사과의 뜻을 전하며 경기도와 도의회 양당 교섭단체를 향해 전향적인 소통과 접점 모색을 촉구했다.
남종섭 의장은 23일 '추경 처리 지연에 대한 입장문'을 내고 "도민 여러분이 편안한 마음으로 맞아야 할 추석을 앞두고도 제2회 추경안을 처리하지 못했다"라며 "의장으로서 도민들께 깊이 송구하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.
남 의장은 "경기도는 재정 부담을 우려하고 있고 도의회는 집행부가 감액한 사업 중 도민 생활과 밀접한 예산은 다시 살펴야 한다는 판단"이라며 대립 구도를 짚었다.
이어 "재정의 어려움은 의회도 인정하지만, 재정 상황만으로 모든 결정을 설명할 수는 없다"며 "예산을 감액했을 때 실제 도민의 생활에 어떤 영향을 미치는지까지 종합적으로 살피는 지혜가 필요하다"고 설명했다.
특히 남 의장은 "지금 가장 경계해야 할 것은 서로의 주장만 반복하다가 정작 도민에게 필요한 결정을 늦추는 일"이라며 "경기도는 의회가 예산 복원을 요구한 이유를 다시 한번 세심히 살펴주시고 양당 교섭단체도 도민을 위한 예산을 지켜낼 수 있도록 한발씩 움직여 접점을 만들어 달라"고 주문했다.
그러면서 "의장으로서 도민에게 필요한 민생 예산 협의가 조속히 마무리될 수 있도록 끝까지 중재와 조정의 역할을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com