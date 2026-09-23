경기도의회 민주당 "민생·복지 예산 복원 요구는 도민 지키려는 책임"

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 민주당이 23일 추경 무산에 사과했다
- 민생·복지 예산 복원을 요구하며 경기도와 협의했다
- 재정 건전성과 민생을 위해 협의를 계속하겠다고 했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 더불어민주당이 추석 명절 전 추가경정예산안(추경안) 처리가 무산된 것에 대해 도민에게 사과의 뜻을 전하며 경기도와의 추경안 타결을 위한 협의를 지속하겠다고 밝혔다.
경기도의회 더불어민주당은 23일 입장문을 내고 "추석 전 민생·복지 예산을 의결하고자 했으나 경기도와 끝내 합의에 이르지 못했다"며 "도민 여러분께 다시 한번 송구한 말씀을 전한다"고 밝혔다.
도의회 민주당은 이번 추경 심의 과정에서 집행부가 감액 제출한 예산 중 현장에서 계속 필요한 민생·복지 사업의 복원을 요구해 왔다.
민주당은 "각 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의 과정에서 사업의 필요성과 현장의 목소리를 확인하고 삭감될 경우 도민에게 돌아갈 영향과 공백을 다각도로 살폈다"며 "추석을 앞둔 시점에서 민생·복지 사업의 공백으로 도민들이 어려움을 겪어서는 안 된다는 취지였다"고 설명했다.
이어 "추경을 둘러싼 집행부와 의회의 판단이 다를 수 있는 만큼, 서로의 판단 근거를 충분히 확인하고 조정하는 과정이 매우 중요하다"며 "추미애 지사께서도 의회의 예산 심의에 담긴 현장의 목소리를 다시 한번 깊이 살펴주시길 바란다"고 당부했다.
아울러 민주당은 "재정의 어려움을 외면하지 않고 책임 있는 자세로 끝까지 최선을 다하겠다"며 "경기도와 도의회가 재정 건전성과 민생이라는 두 가지 과제를 함께 풀어갈 수 있도록 이번 추경 처리를 위해 끝까지 협의를 이어나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com