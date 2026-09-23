광명시, 전국 최초 콘크리트 모듈러 공공건축물 대상 최고 등급 획득

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'에너지 자립 주민편의시설' 제로에너지건축물 플러스(+) 예비인증 취득

에너지 자립률 약 145% 달성...태양광·고효율 설비 등 친환경 기술 적용

박승원 시장 "공공건축물 에너지 생산 공간 전환...탄소중립 선도할 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 하안동에 조성 중인 '광명 에너지 자립 주민편의시설'이 전국 최초로 콘크리트 조립식(모듈러) 공법 적용 공공건축물 중 제로에너지건축물(ZEB) 최고 등급인 '플러스(+) 등급' 예비인증을 취득했다고 23일 밝혔다.

광명 에너지 자립 주민편의시설 조감도. [사진=광명시]

시에 따르면 제로에너지건축물 플러스(+) 등급은 예측 에너지 소비량보다 신재생에너지 생산량이 많은 건축물에 부여되는 최상위 인증제도로 에너지 자립률 120% 이상을 충족해야 한다.

하안동 30-4 일원에 연면적 약 250㎡, 지상 2층 규모로 들어서는 해당 시설은 고효율 냉난방·조명 설비와 태양광 발전설비를 갖춰 약 145%의 높은 에너지 자립률을 설계상 확보했다.

특히 공장에서 주요 구조체와 내·외장재를 제작해 현장에서 조립하는 콘크리트 모듈러 공법을 적용해 공장 제작을 통한 균일한 품질 확보와 현장 공사 기간 단축은 물론 건설폐기물 발생 최소화를 통한 탄소배출 절감 효과까지 거뒀다.

시는 준공 후 건물에너지관리시스템(BEMS)을 가동해 전력 소비와 생산 현황을 실시간 관리할 예정이며 시설 일부를 주민들이 친환경 에너지 자립을 체험할 수 있는 공간으로도 활용할 계획이다.

시설은 지난 16일 기초공사를 시작으로 오는 10월 11~12일 모듈 현장 설치 및 내·외부 마감 공사를 거쳐 11월 말 준공 후 12월 초 공식 개소할 예정이다.

앞서 광명시는 지난해 시립소하어린이집에 제로에너지 그린리모델링을 적용해 전국 공공건축물 최초로 플러스 등급 본인증(자립률 약 131%)을 획득했으며 사업 추진 후 연평균 전력 사용량을 약 81% 절감하는 실질적 성과를 거둔 바 있다.

박승원 광명시장은 "공공건축물부터 에너지를 단순 소비하는 공간이 아닌 직접 생산하는 공간으로 전환해 나갈 것"이라며 "공공부문에서 축적된 제로에너지 건축 경험과 노하우를 민간 영역으로 확산시켜 탄소중립 도시로의 도약을 가속화하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com