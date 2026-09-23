안양시, 10월까지 돌봄 고위험군 2900여 명 선제 발굴

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최대호 시장 "정보 부족으로 소외되는 시민 없도록 찾아가는 복지행정 강화"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 복지 사각지대 해소를 위해 오는 10월까지 돌봄 필요도가 높은 고위험군 2900여 명을 대상으로 '통합돌봄 대상자 선제적 집중 발굴'에 나선다고 23일 밝혔다.

시에 따르면 이번 조사는 수동적인 홍보 방식에서 벗어나 노인맞춤돌봄서비스 이용자 정보와 국민건강보험공단의 빅데이터를 결합해 복지 위기 가구를 먼저 찾고 맞춤형 관리 체계를 구축코자 마련됐다.

안양시청 전경. [사진=안양시]

시는 대상자 특성에 따라 3단계로 세분화해 조사를 추진한다. 1차로 노인맞춤돌봄서비스를 이용하는 고령 장애인 등 778명에게 안내문을 발송하고 개별 상담을 펼치고 있으며 2차로 장기요양 등급 판정에서 기각·각하되거나 등급 외 판정을 받은 1136명을 대상으로 실태 조사를 진행한다.

이어 오는 10월 실시되는 3차 조사에서는 국민건강보험공단 빅데이터 명단을 활용해 돌봄 취약 가구 1000여 명을 추가 발굴할 계획이다.

발굴된 대상자에게는 개인별 욕구와 상황에 맞춰 의료, 요양, 가사, 주거 지원 등 다각적인 맞춤형 통합돌봄 서비스가 다각도로 연계된다.

최대호 안양시장은 "정보가 부족하거나 복잡한 신청 절차 때문에 필요한 돌봄을 받지 못하는 시민이 단 한 명도 발생해서는 안 된다"며 "돌봄이 시급한 고위험군을 중심으로 먼저 찾아가는 선제적 행정을 펼쳐 복지 사각지대를 지속적으로 해소해 나가겠다"고 강조했다.

안양시는 통합돌봄 제도에 대한 접근성을 높이기 위해 웹툰과 영상 콘텐츠를 제작·홍보하고 있다. 아울러 지난 6월부터 총 227회에 걸친 찾아가는 순회 설명회를 개최해 시민 3115명에게 관련 사업을 안내했으며 동 행정복지센터 담당자 교육을 통해 현장 대응 역량 강화에도 힘쓰고 있다.

1141world@newspim.com