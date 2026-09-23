HJ중공업, 1만100TEU급 컨테이너선 4척 추가 수주…6789억원 규모

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오세아니아 선주 재발주…품질·건조 능력 인정 받아

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = HJ중공업이 오세아니아 선주와 1만100TEU급 컨테이너선 4척에 대한 추가 계약을 따냈다. 앞선 수주에 이어 재발주가 이뤄지면서 설계·건조 역량을 다시 한 번 인정받았다는 평가가 나온다.

HJ중공업은 오세아니아 지역 선주로부터 1만100TEU급 컨테이너선 4척을 수주했다고 23일 밝혔다. 계약 규모는 6789억6755만 원이며 계약 기간은 지난 21일부터 2029년 4월 30일까지다.

HJ중공업이 건조한 동급 컨테이너선[사진=HJ중공업] 2026.09.23

이번 수주로 HJ중공업은 올해 1만TEU급 컨테이너선 8척의 건조 물량을 확보했다. 회사는 지난 2월 영도조선소에서 건조하는 첫 1만TEU급 컨테이너선을 수주한 데 이어 4월에도 2척을 추가로 따냈다.

계약 상대방은 최근 HJ중공업에 컨테이너선을 발주한 오세아니아 선주다. 앞서 건조한 선박의 품질과 건조 역량을 바탕으로 같은 선주가 재발주했다는 게 회사 측 설명이다.

이번 선박은 HJ중공업이 영도조선소 도크에서 건조할 수 있는 최대급 선형이다. 최신 선형에 고효율 추진 시스템과 선형 설계 기술을 적용해 연료 소비와 온실가스 배출을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

냉동·냉장 화물 운송에 쓰이는 리퍼 컨테이너 적재 능력도 높였다. 이를 통해 고부가가치 화물 운송 수요에 대응한다는 계획이다.

국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 맞춰 탈황설비인 스크러버를 탑재하고 메탄올 레디 설계를 적용했다. 메탄올 레디는 향후 메탄올 연료로 전환할 수 있도록 선박을 설계하는 방식이다.

HJ중공업은 같은 선종과 선형의 건조 물량을 연속 확보하면서 설계와 자재 조달, 생산 과정에서 반복건조 효과를 거둘 수 있을 것으로 보고 있다. 반복건조는 동일 선박을 잇달아 건조해 생산 효율을 높이고 원가를 낮추는 방식이다.

회사 측은 이를 통해 생산성과 원가 경쟁력을 높이고 영도조선소의 중대형 컨테이너선 건조 기반을 강화할 수 있을 것으로 기대했다.

유상철 대표는 "영도조선소에서 1만TEU급 컨테이너선을 연속 건조할 수 있는 기반을 마련했다"며 "수익성을 중심으로 선별 수주를 이어가고 고효율·친환경·고부가가치 컨테이너선 분야의 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com