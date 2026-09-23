군포시 '제30회 노인의 날 기념식' 개최

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한대희 시장 "어르신들의 건강하고 행복한 노후 위해 촘촘한 복지 펼칠 것"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 22일 군포문화예술회관 수리홀에서 지역 어르신 등 1000여 명이 참석한 가운데 '제30회 노인의 날 기념식'을 성대히 개최했다고 23일 밝혔다.

노인의 날 기념식. [사진=군포시]

시에 따르면 (사)대한노인회 군포시지회가 주관한 이날 행사에는 한대희 군포시장을 비롯해 이우천 군포시의회 의장, 이학영 국회의원, 도·시의원 등 주요 내빈이 자리를 함께했다.

행사는 군포시립여성합창단의 합창과 가수 박일준의 축하공연 등 다채로운 식전 행사를 시작으로 ▲노인강령 낭독 ▲노인복지증진 유공자 표창 ▲기념사 ▲축사 순으로 이어졌다.

이영식 대한노인회 군포시지회장은 기념사에서 "노년의 삶은 단순히 보호받는 대상에 머무르지 않고 건강하고 활기차며 주체적인 사회 구성원으로서 당당히 자리매김해야 한다"라고 강조했다.

노인의 날 기념식. [사진=군포시]

한대희 군포시장은 축사를 통해 "제30회 노인의 날을 맞아 지역사회와 후손들의 발전을 위해 평생을 헌신해 오신 어르신들께 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다"며 "어르신들이 건강하고 보람찬 노후를 누리실 수 있도록 맞춤형 촘촘한 복지 정책을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com