경기도, 28일 국회서 '3기 신도시 자족강화·신속추진' 정책토론회 개최

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정부 8·13 주택공급 대책 후속...국회의원 10명 공동주최·GH 주관

사업 속도 제고·자족도시 조성 위한 현장 맞춤형 제도개선 과제 논의

추미애 지사, 토론회 당일 오전 고양 창릉지구 주택 건설 현장 점검

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 정부의 8·13 주택 신속공급 대책에 발맞춰 3기 신도시 사업 속도를 높이고 일자리와 생활 인프라를 겸비한 자족도시 조성을 위한 제도개선 방안 모색에 나선다.

경기도는 오는 28일 오후 2시 국회의원회관 제1세미나실에서 '3기 신도시 자족강화와 신속추진을 위한 제도개선 과제'를 주제로 정책토론회를 개최한다고 23일 밝혔다.

경기도는 오는 28일 오후 2시 국회의원회관 제1세미나실에서 '3기 신도시 자족강화와 신속추진을 위한 제도개선 과제'를 주제로 정책토론회를 개최한다. [사진=경기도]

이번 토론회는 이재정·서영석·이광재·김남국·김용민·김현·한준호·김성회·안태준·차지호 등 국회의원 10명이 공동 주최하고 경기도와 경기주택도시공사(GH)가 공동 주관한다. 행사에는 추미애 경기도지사를 비롯해 국회의원, 중앙정부, 사업시행자, 학계 전문가 등 60여 명이 참석할 예정이다.

토론회는 8·13 주택 신속공급 방안의 후속 조치로 3기 신도시 추진 과정에서 발생하는 현장의 제도적 걸림돌을 해소하고 자족기능을 극대화할 수 있는 법·제도적 대안을 논의하고자 마련됐다.

구자훈 한양대 교수가 좌장을 맡는 가운데 이지현 경기도 정책보좌관이 주제 발표자로 나서 신도시 사업 기간 단축과 자족기능 강화를 위한 핵심 개선과제를 제언한다.

이어지는 종합토론에는 박진호 국토교통부 공공택지관리과장, 이은선 경기도 도시개발국장, 최준엽 한국토지주택공사(LH) 신도시사업1처장, 박인권 GH 도시기획전략처장, 남지현 경기연구원 선임연구위원 등이 참여해 머리를 맞댄다.

한편 추미애 지사는 토론회 개최 당일 오전에 2027년 12월 첫 입주를 목표로 추진 중인 고양 창릉 공공주택지구를 방문해 주택 건설 현황과 군부대 이전 그리고 토양정화 등 현장 현안을 사전 점검할 계획이다.

1141world@newspim.com