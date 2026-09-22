의정부시 '자일동 메모리얼 파크 사업' 선정…국비 3억9000만원 확보

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 국토교통부가 추진하는 2027년 개발제한구역 주민지원사업 환경문화 부문 공모에서 '자일동 경관 조성사업(메모리얼 파크 2단계 조성)'이 최종 선정돼 국비 3억9000만 원을 확보했다고 22일 밝혔다.

의정부 메모리얼 파크. [사진=의정부시]

시에 따르면 자일동 산 87번지 일대에 조성 중인 의정부 메모리얼 파크는 기존의 엄숙한 추모 공간에서 벗어나 시민들이 일상 속에서 휴식과 보훈의 의미를 함께 누릴 수 있는 열린 문화 공간으로 조성되고 있다.

시는 앞서 1단계 조성사업이 공모에 선정되면서 국비 8억1900만원을 확보했다. 이후 총 9억1000만원을 투입해 노후시설을 정비하고 잔디광장, 산책로, 조명시설, 공중화장실 등을 조성했다. 해당 시설은 올해 현충일을 맞아 시민들에게 개방했다.

이번 2단계 사업은 추모 공간 정비에 초점을 두고 있으며 주요 사업 내용은 노후된 현충탑 광장 보수, 무장애 경사형 추모석 설치, 현충탑 및 추모석 야간 조명 설치 등이다. 의정부시는 1단계 휴식·편의 공간 조성에 이어 2단계 추모 공간 정비까지 추진해 메모리얼 파크의 완성도를 높인다는 계획이다.

김원기 의정부시장은 "8·13 의정부형 재정혁신 선언 취지에 맞게 국비 확보를 통해 시 재정 부담을 최소화하면서 시민들을 위한 공간을 조성할 수 있게 됐다"며 "앞으로 완성될 메모리얼 파크의 공간 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com