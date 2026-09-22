김성제 의왕시장, 추석 맞아 사회복지시설 6곳 위문·격려품 전달

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김성제 시장 "복지 일선 헌신하는 종사자 노고에 감사...행복한 명절 기대"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 김성제 의왕시장이 추석 명절을 앞둔 지난 21일 관내 주요 사회복지시설을 잇달아 방문해 시설 이용자 및 종사자들과 온정을 나눴다고 22일 밝혔다.

추석 명절 사회복지시설 위문 방문_성라자로마을(치유의집). [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 위문은 다가오는 추석을 맞아 지역 사회 내 소외계층에 대한 관심을 도모하고 명절을 맞아 이웃 간의 따뜻한 정을 나누고자 추진됐다.

이날 김 시장은 ▲명륜보육원▲성라자로마을(치유의집)▲건강누리노인요양원▲장애인단기보호·뇌병변장애인 주간보호센터▲마리아의집▲녹향원 등 6개 시설을 차례로 찾아 시설 현장을 둘러보고 한가위 인사를 전했다.

추석 명절 사회복지시설 위문 방문_녹향원. [사진=의왕시]

시 차원에서도 관내 사회복지시설 8곳을 대상으로 사전 수요조사를 통해 필요로 하는 생필품과 비품을 지원하며 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 도왔다.

김성제 의왕시장은 "명절 휴일에도 이용자들의 안전한 일상을 지키기 위해 애쓰시는 복지 현장 종사자분들의 헌신에 깊이 감사드린다"며 "의왕시 복지 가족 모두가 따뜻하고 넉넉한 추석 명절을 보내시길 희망한다"고 말했다.

추석 명절 사회복지시설 위문 방문_마리아의집. [사진=의왕시]

1141world@newspim.com