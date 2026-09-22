남종섭 경기도의장, 추석 앞두고 수원 구매탄시장 찾아 민생 현장 소통

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고은정·김미숙 부의장, 최종현 의원 등과 전통시장 장보기 및 상인 정담회 개최

온누리상품권으로 구매한 과일·쌀 등 위문품, 관내 사회복지시설에 전달

남종섭 의장 "현장 목소리 반영해 소상공인 실질 지원책 마련할 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당)은 추석 명절을 앞둔 22일 관내 전통시장을 찾아 상인들의 애로사항을 청취하고 골목상권 활성화를 위한 민생 소통 행보에 나섰다고 밝혔다.

남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당)은 추석 명절을 앞둔 22일 관내 전통시장을 찾아 상인들의 애로사항을 청취하고 골목상권 활성화를 위한 민생 소통 행보에 나섰다. [사진=경기도의회]

남종섭 의장은 이날 더불어민주당 소속 김미숙 부의장, 고은정·최종현 의원 등과 함께 수원시 영통구 소재 구매탄시장을 방문해 상인들을 격려하고 현장 의견을 수렴했다.

의원 일행은 시장 내부를 둘러보며 상인들과 인사를 나누고 온누리상품권을 이용해 쌀, 잡곡, 과일, 참기름 등 명절 장보기에 직접 참여했다.

남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)은 추석 명절을 앞둔 22일 관내 전통시장을 찾아 상인들의 애로사항을 청취하고 골목상권 활성화를 위한 민생 소통 행보에 나섰다. [사진=경기도의회]

특히 이번 방문에서 구매한 물품들은 관내 사회복지시설에 전달될 예정으로 지역 상권 소비 촉진과 소외계층 위문을 동시에 실천해 의미를 더했다.

이어 의원단은 구매탄시장 상인회와의 정담회를 열어 경기 침체와 소비 위축에 따른 시장 운영의 어려움을 경청하고 전통시장 경쟁력 강화를 위한 정책적 지원 방안을 논의했다.

남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)은 추석 명절을 앞둔 22일 관내 전통시장을 찾아 상인들의 애로사항을 청취하고 골목상권 활성화를 위한 민생 소통 행보에 나섰다. [사진=경기도의회]

남종섭 의장은 "현장에서 전달받은 상인 여러분의 생생한 목소리를 바탕으로 전통시장과 소상공인에게 실질적인 도움이 되는 지원책을 의정활동에 적극 반영하겠다"며 "지역 상권에서 준비한 온정이 어려운 이웃들에게 따뜻한 명절 선물로 전달되길 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com