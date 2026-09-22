과천시, 추석 연휴 종합대책 가동...13개 분야 77명 비상근무

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신계용 시장 "시민 편의와 안전 위해 행정 공백 최소화에 집중"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시가 추석 연휴를 맞아 시민들이 안전하고 편안한 한가위를 보낼 수 있도록 오는 24일부터 27일까지 나흘간 '2026년 추석 연휴 종합대책'을 본격 가동한다.

과천시는 연휴 기간 행정 공백을 최소화하고자 재난, 비상 진료, 교통, 물가 안정, 취약계층 보호, 청소 등 13개 분야에 총 77명의 상황근무자를 투입해 각종 사건·사고 및 시민 불편 사항에 즉각 대응할 방침이라고 22일 밝혔다.

추석 연휴 문 여는 약국 현황표. [사진=과천시]

우선 물가대책상황실을 가동해 명절 성수품 가격과 물가 동향을 모니터링하고 관내 상인회와 협력해 건전한 유통 질서를 확립한다.

의료 부문에서는 과천시 보건소에 응급진료상황실을 설치하고 연휴 동안 문을 열 붕·의원 및 휴일지킴이 약국 운영 현황을 지속 점검해 진료 차질을 방지한다. 재난안전상황실 역시 24시간 모니터링 체계를 갖추고 유관기관과 긴밀한 초동 조치 체계를 유지를 도모한다.

아울러 홀몸 어르신과 저소득 취약계층을 대상으로 한 맞춤형 돌봄 서비스 및 안부 확인을 실시해 복지 사각지대 발생을 막는다.

대중교통의 경우 마을버스 1번과 시내버스 6·7·8-1번은 정상 운행하나 마을버스 2·3·5번은 추석 당일인 25일 운행을 중단한다. 생활폐기물(일반·음식물·대형)은 26일 정상 수거되며 재활용 쓰레기는 연휴 동안 수거하지 않는다. 단 갈현동 지식정보타운 지역은 26일 재활용 쓰레기 수거가 진행된다.

연휴 기간 버스 운행 일정과 당직 의료기관 명단 등 세부 사항은 과천시청 누리집에서 확인할 수 있다.

신계용 과천시장은 "시민 누구나 안심하고 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 분야별 종합대책을 세심히 이행하겠다"며 "연휴 중 발생할 수 있는 소소한 불편 사항까지 빈틈없이 챙기겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com