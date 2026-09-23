맥카지, 기능성 소재 및 기후 대응 설계 적용한 '2026 FW 컬렉션' 출시

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 글로벌 패션 브랜드 맥카지(MACKAGE)가 기후 변화 대응 기능과 테일러링 기법을 적용한 2026년 가을·겨울(FW26) 컬렉션을 공식 출시했다고 22일 밝혔다.

[사진=맥카지 제공]

이번 신규 컬렉션은 여행자와 탐험가를 뜻하는 '보야저(Voyageur)'를 메인 테마로 기획됐다. 맥카지 측은 기후와 환경이 급격하게 변화하는 조건 속에서도 신체 보호 기능과 활동성을 유지할 수 있도록 제품을 설계하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 영국 전원 지대를 배경으로 촬영된 글로벌 캠페인 화보 역시 비, 바람, 우박 등 변덕스러운 기상 조건에 대응하는 방한 의류의 특성을 시각적으로 연출했다.

제품 라인업에는 외부 환경으로부터 체온을 유지하기 위한 기능성 원단과 테크니컬 제원이 전면 배치됐다. 메리노 울, 프리미엄 스웨이드, 페블 레더, 브러시드 시어링, 퍼포먼스 다운 등의 특수 방한 소재가 주력으로 사용됐다. 여기에 체온 조절 기능과 방풍 및 방습 특화 기술을 적용해 야외 활동 시의 쾌적함을 높였으며, 실용성을 고려해 양면 착용이 가능한 리버서블(Reversible) 구조도 함께 도입했다.

[사진=맥카지 제공]

외관 디자인은 영국 정통 맞춤복 거리인 '새빌 로(Savile Row)'의 테일러링 기법에서 차용한 패턴을 적용해 옷의 구조적인 형태 안정성을 높였다. 주요 색상은 자연환경에서 추출한 트러플 브라운, 클라우드 그레이, 오프 화이트, 딥 에버그린, 아이스 마린 블루 등 5가지 색상을 중심으로 전개된다.

해당 브랜드를 관통하는 핵심 기조인 '기능과 미학의 균형(Aesthetics That Protect)'을 적용해 제작된 이번 FW26 신상품 라인업은 맥카지 공식 온라인 스토어 및 전국 주요 백화점 오프라인 매장을 통해 유통된다.

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