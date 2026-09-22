가톨릭대학교 의정부성모병원, 최신 플로로스코피 장비 도입

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영성부원장 이학준 미카엘 신부 축복식 거행

검사 정확성 상승과 안정성 확보

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 가톨릭대학교 의정부성모병원이 최근 최신 플로로스코피 투시 영상 촬영 장비를 도입해 22일 본관 영상의학팀 제5촬영실에서 플로로스코피 장비 축복식을 진행했다고 밝혔다.

22일 오전 가톨릭대학교 의정부성모병원 본관 1층 에서 열린 플로로스코피 장비 축복식 모습. [사진=가톨릭대학교 의정부성모병원]

병원에 따르면 이번 최신 투시 장비 도입은 기존 노후 장비를 교체하는 동시에 소화기내과 김형근·신승호 교수의 내시경 역행 췌담관 조영술(ERCP) 시술, 비뇨의학과 배뇨증 방광요도 조영술(VCUG), 영상의학과 특수검사(조영제)를 보다 정확하게 시행하기 위해 추진됐다.

새로 도입된 투시 장비는 저선량 촬영을 통해 영상의 화질 저하 없이 피폭량을 줄여주는 동시에 고화질, 원근감, 고배율 촬영이 가능해 양질의 검사 결과를 얻을 수 있다. 또 병원은 고정형 테이블과 두 방향으로 움직이는 튜브 지지대를 사용함으로써 촬영 안정성이 높아 외상외과·응급의학과 등 응급을 요구하는 환자의 안정적인 검사에 적합한 장비라고 설명했다.

22일 오전 가톨릭대학교 의정부성모병원 본관 1층 에서 열린 플로로스코피 장비 축복식 모습. [사진=가톨릭대학교 의정부성모병원]

이날 이학준 영성부원장은 "경기북부 지역 환자들의 영상의학과 특수검사 수요가 점점 늘고 있는 상황에서 새로 도입한 장비를 통해 더 나은 의료 서비스를 제공할 수 있게 돼 기쁘다"고 소감을 전했다.

asj7376@newspim.com