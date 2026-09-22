고양특례시, 과밀억제권역 14개 지자체와 규제 완화 공동 결의

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 지난 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀 억제권역 자치단체 공동 대응 협의회' 정기회의에 참석해 수도권 규제 완화 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.

민경선 고양시장이 지난 21일 '과밀 억제권역 자치단체 공동대응협의회' 제3회 정기회의에 참석해 발언하고 있다.[사진=고양시]

이날 회의에는 고양시 등 과밀 억제권역 내 14개 지자체와 추미애 경기도지사가 참석해 규제 개선을 위한 공동 대응 방안을 논의했다.

협의회는 이번 회의를 통해 과밀 억제권역 내 중과세 문제 해결과 수도권 정비계획법 개정에 공동 대응하기로 했다. 아울러 2027년 7월에는 수도권 규제 혁신 국제 포럼을 개최해 국회 입법 활동을 위한 협력 체계도 강화해 나갈 방침이다.

고양시는 과밀 억제권역 규제로 기업 유치와 산업 기반 확충에 제약이 있는 구조적 한계를 타파하기 위해 중앙정부에 적극적인 제도 개선을 요구하고 있다.

민경선 시장은 "고양시는 인구 107만의 특례시로 외형적인 성장을 이뤘지만, 낡은 과밀 억제권역 규제에 묶여 일자리 창출에 심각한 역차별을 겪고 있다"라며 "불합리한 수도권정비계획법 개정안 발의를 적극 지원하고 지자체 및 국회의원들과 연대해 공업지역 물량 신규 지정 등 규제 철폐에 앞장서겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com