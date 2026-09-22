씨티케이, 뉴욕 뷰티 어워즈 패키징 수상

AI 핵심 요약beta
- 씨티케이가 22일 뉴욕 전시회 IT 어워즈 패키징 부문서 수상했다.
- 드롭퍼 자는 혁신성과 위생성, 사용성으로 호평받았다.
- 씨티케이는 패키징 적용 범위를 넓혀갈 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨티케이가 미국 뉴욕에서 열린 글로벌 기업간거래(B2B) 뷰티 전시회 '메이크업 인 뉴욕 2026(MakeUp in NewYork 2026)'의 'IT 어워즈(Innovation & Trends Awards)'에서 화장품 용기 '드롭퍼 자(Dropper Jar)'로 패키징 부문 Winner에 선정됐다고 22일 밝혔다.
메이크업 인 뉴욕은 글로벌 브랜드사와 원료사, 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM), 패키징 기업 등이 참여하는 뷰티 전시회다. 올해 행사는 지난 16일부터 이틀간 현지시간 기준 미국 뉴욕 제이콥 재비츠 센터에서 열렸다.
전시회 개막일에 열린 IT 어워즈는 2012년부터 이어진 화장품 산업 관련 시상식이다. 올해는 100여건의 제품이 출품됐다.
심사는 2단계로 진행됐다. 파리 기반 국제 심사단이 혁신성을 기준으로 부문별 최종 후보를 선정한 뒤 뉴욕 현지 업계 전문가들이 시장성을 평가해 최종 수상작을 결정했다.
씨티케이의 드롭퍼 자는 패키징 부문 최종 후보에 오른 뒤 Winner로 선정됐다. 심사위원단은 드롭퍼 자에 대해 "혁신적이면서도 간결하고 효과적이며 위생적인 용기"라고 평가했다.
드롭퍼 자는 스포이드와 기존 크림 용기의 특징을 결합한 특허 하이브리드 용기다. 내용물을 필요한 만큼 사용할 수 있도록 설계했으며 용기에 남은 제형까지 사용할 수 있도록 2-Way 구조를 적용했다.
드롭퍼와 용기가 대칭을 이루는 형태로 디자인한 것도 특징이다. 씨티케이는 위생성과 내용물 사용 효율, 디자인 등을 고려해 제품을 개발했다고 설명했다.
씨티케이 관계자는 "이번 수상을 통해 드롭퍼 자의 사용성과 제로 웨이스트 구조, 디자인 등을 평가받았다"며 "향후 화장품 패키징 분야에서 적용 범위를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
씨티케이는 글로벌 뷰티 크리에이션 플랫폼 'CTKCLIP.COM'을 통해 제품 기획과 디자인부터 제형·패키지 개발, 생산, 출하·유통까지 전 과정을 제공하고 있다.
회사에 따르면 현재 전 세계 110여개국에서 약 6만명이 플랫폼을 이용하고 있다. 국내 150곳 이상의 제조 파트너와 협력해 2800개 이상의 제품 옵션을 제공하고 있으며 고객사의 제품 콘셉트에 맞는 ODM 파트너 연결도 지원하고 있다.
dconnect@newspim.com