영광, 증권신고서 제출…코스닥 공모 돌입

AI 핵심 요약beta
- 영광은 22일 코스닥 상장을 위해 증권신고서를 냈다.
- 영광은 226만주를 공모하며 공모가는 1만4000~1만7000원이다.
- 영광은 생산 고도화와 에너지 사업 확대에 자금을 쓴다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 공정 통합형 모듈 솔루션 기업 영광이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 들어갔다.
영광은 지난 21일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 22일 밝혔다. 이번 상장에서 총 226만주를 공모하며 희망 공모가는 1만4000~1만7000원이다. 이에 따른 총 공모금액은 316억~384억원이다.
기관투자자 대상 수요예측은 10월 13~19일 진행하며 일반청약은 같은 달 22~23일 실시할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다. 회사는 연내 코스닥 상장을 목표로 하고 있다.
1962년 영광공작소로 출발한 영광은 배관·철골·용접·조립·중량물 핸들링 등 제조 역량을 기반으로 화공기기와 시스템 패키지 제작까지 사업을 확대해왔다.
현재 주요 사업은 ▲조선·해양의 엔진룸 유니트와 선각블록 ▲플랜트의 화공기기와 스키드 등이며 원전·소형모듈원전(SMR), 수소 연료전지, 데이터센터 발전설비, 전력 인프라, 친환경 에너지 분야로 사업 영역을 넓히고 있다.
영광은 배관·철골·기계·계장 등을 하나의 프레임에 통합하는 모듈화 생산 방식을 적용하고 있다. 현장에서 개별적으로 수행하던 공정을 생산시설에서 사전 제작·조립한 뒤 하나의 패키지로 공급하는 오프사이트(Off-site) 방식이다.
프레임에 탑재되는 화공기기 등 주요 기자재도 자체 제작한다. 이를 통해 모듈과 기자재를 함께 공급하는 통합 솔루션 사업을 운영하고 있다.
해외 사업을 위한 인증도 확보했다. 미국기계학회(ASME), 유럽 압력기기지침(PED), 캐나다용접협회(CWB), 미국부식공학회(NACE)를 비롯해 국내외 주요 선급 및 가스 관련 인증을 보유하고 있다.
영광은 올해 상반기 매출 590억원, 영업이익 54억원, 당기순이익 38억원을 기록했다고 밝혔다. 수주잔고는 2023년 1502억원에서 올해 상반기 2021억원으로 약 35% 증가했다.
회사는 기업공개(IPO)를 통해 확보한 자금을 생산 인프라 고도화와 차세대 에너지 솔루션 사업 확대에 사용할 계획이다. 원전·SMR, 수소 연료전지, 데이터센터 전력 인프라 등 신규 사업 확대에 맞춰 생산설비를 단계적으로 확충하고 공정 자동화도 추진한다.
허철기 영광 대표이사는 "지난 60여년간 축적해 온 모듈화 제조 역량과 화공기기 기술을 기반으로 조선·플랜트를 넘어 차세대 에너지 솔루션 분야로 사업 영역을 확대해왔다"며 "코스닥 상장을 계기로 생산 경쟁력을 강화하고 원전·SMR, 수소·연료전지, 데이터센터 전력 인프라 등 사업을 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com