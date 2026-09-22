LS일렉트릭, 부산사업장에 4족 보행로봇 'Spot' 도입

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초고압 변압기 설비 실시간 점검…예지보전·안전관리 고도화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS일렉트릭이 초고압 변압기 생산 현장에 4족 보행로봇을 도입하고 스마트팩토리 고도화에 나선다.

LS일렉트릭은 최근 부산사업장에 보스턴다이내믹스의 4족 보행로봇 'Spot(스팟)' 2대를 도입해 생산설비 모니터링과 품질·안전관리 업무에 활용하고 있다고 22일 밝혔다.

LS일렉트릭 부산 사업장 내부에서 구자균 회장이 4족 보행로봇 Spot 운영 현장을 시찰하는 모습.[사진=LS일렉트릭]

LS일렉트릭은 로봇 시스템통합(SI) 전문기업 현대오토에버와 지난 7월부터 약 2개월간 시험 운영을 진행한 뒤 스팟을 정식 운용하기 시작했다.

부산사업장은 초고압 변압기를 주력으로 생산하는 곳이다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터와 글로벌 전력망 투자가 확대되면서 초고압 변압기 수요가 늘자 생산설비의 안정적 운영과 품질 관리 중요성도 커지고 있다.

스팟은 우선 초고압 변압기 핵심 공정인 진공건조로(VPD·Vapor Phase Drying) 설비 점검에 투입된다. 열화상 카메라를 활용해 VPD 챔버 도어의 실링 이상과 열 누설 여부를 비접촉 방식으로 확인하고, 진공펌프·모터·제어반 등의 발열과 소음, 진동 데이터를 수집한다.

LS일렉트릭은 이를 통해 설비 이상 징후를 조기에 감지하는 예지보전 체계를 구축하고 설비 고장에 따른 생산 차질을 줄인다는 계획이다. VPD 공정은 초고압 변압기의 절연 성능과 직결되는 핵심 공정이다.

생산 환경 관리에도 스팟을 활용한다. 스팟이 생산 현장을 자율 순찰하며 AI 기반 비전검사 기술인 AIVI를 통해 항온·항습 설비의 가동 상태를 점검하고, 별도 측정 시스템을 이용해 온·습도 데이터를 자동 수집한다.

기존 고정형 센서로 확인하기 어려웠던 사각지대의 환경 데이터도 확보할 수 있다. LS일렉트릭은 향후 축적된 데이터를 기반으로 생산 환경과 제품 품질 간 상관관계를 분석해 최적 생산 조건을 구축할 방침이다.

초고압 변압기 시험설비와 사업장 내 모터·냉각기·펌프·칠러·발전기 등 주요 유틸리티 설비에도 스팟을 투입한다. 스팟이 설비를 주기적으로 순찰하며 온도와 진동, 소음 데이터를 수집하고 이를 AI 분석 시스템과 연계해 이상 발생 가능성을 사전에 파악하는 방식이다.

작업자 접근이 제한되거나 위험도가 높은 설비 주변 순찰에도 활용해 안전사고 예방과 반복 업무 자동화 효과도 기대하고 있다.

LS일렉트릭은 부산사업장에서 축적한 스팟 운영 데이터를 기반으로 AI 분석 모델을 구축한 뒤 국내외 주요 생산기지로 적용 범위를 확대할 계획이다. 중장기적으로는 전 사업장에 보행로봇 기반 스마트 순찰 체계를 구축하고 생산·품질·안전 데이터를 통합 관리하는 디지털 제조 플랫폼을 구현한다는 목표다.

LS일렉트릭 관계자는 "AI와 로봇 기술을 제조 현장에 적극 접목해 품질과 가격, 납기 경쟁력을 확보할 계획"이라며 "부산사업장을 시작으로 전 사업장의 디지털 전환을 가속화하고 글로벌 수준의 스마트 제조 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com