밸로프, 추석 맞아 1000만 V코인 이벤트 진행

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결제액 10% 보너스V코인 환급



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프(331520)는 추석을 맞아 캐시백과 1000만 V코인 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

캐시백 이벤트는 오는 23일부터 27일까지 5일간 진행한다. VFUN 플랫폼 이용 고객은 결제 금액의 10%를 보너스V코인으로 돌려받을 수 있다. 보너스V코인은 VFUN 플랫폼에서 V코인과 동일하게 사용할 수 있는 이벤트 전용 재화다.

밸로프는 23~30일 8일간 누적 결제 금액 상위 이용자를 대상으로 '1000만 V코인 대방출 이벤트'도 진행한다.

[사진=밸로프]

추석 연휴 기간 밸로프가 서비스하는 주요 게임에서도 인게임 이벤트와 업데이트를 선보인다.

정치·경제 다중접속역할수행게임(MMORPG) '군주온라인'에서는 '강강술래'를 콘셉트로 한 마을 단위 버프 이벤트를 진행한다. 마을 목표를 달성하면 버프를 제공하고 서버 단위의 추가 목표를 달성할 경우 추가 버프를 지급한다. 이벤트 재화인 '송편'을 모아 각종 보상으로 교환할 수도 있다.

'라스트오리진'은 추석 연휴 4일간 출석 이벤트를 열고 한복 스킨을 포함한 출석 보상을 제공한다. 한복 스킨을 착용한 캐릭터로 꾸민 로비 화면을 사회관계망서비스(SNS)에 인증한 이용자를 대상으로 추첨을 거쳐 한복 스킨도 추가 지급할 예정이다.

'제노니아'는 '풍요'를 주제로 이벤트 재화를 활용한 보상 교환과 시즌 미션 이벤트를 진행한다. 이용자는 게임 플레이를 통해 이벤트에 참여하고 성장 아이템 등의 보상을 받을 수 있다.

'다크게이머'에서는 미션과 경험치·아이템 획득률 버닝, 쿠폰 제공 이벤트를 진행한다. 무기·방어구 형상과 버디 합성 기록에 따른 재합성권 등의 보상도 제공한다.

'이카루스 온라인'은 이벤트 던전 '보름달 던전'을 운영한다. '만월 라비니를 잡아라!'와 이벤트 퀘스트 '만월 근두운' 만들기 등을 통해 추석 한정 부스터와 강화석, 이벤트 룬 등을 제공한다. 스페셜 7일 출석 이벤트도 진행한다.

'소울워커'에서는 신규·복귀 이용자와 기존 이용자의 성장을 지원하는 '소울 익스프레스'와 게임 플레이를 통해 보상을 얻는 빙고 이벤트를 진행한다. 한복을 입고 다른 이용자와 함께 플레이하는 모습을 SNS에 인증한 이용자를 추첨해 캐시도 지급한다.

리듬게임 '알투비트'는 K팝 업데이트를 기념한 이용자 참여형 이벤트를 마련했다. K팝 아티스트의 패션을 게임 아이템으로 구현해 공유하는 '패션갤러리'와 추천곡을 공유하는 플레이리스트 이벤트를 통해 코스튬을 제공한다.

밸로프 관계자는 "이번 한가위 이벤트는 VFUN 플랫폼 이용자들에게 다양한 혜택을 제공하는 동시에 밸로프가 서비스하는 주요 게임에서도 추석 시즌에 맞춘 콘텐츠를 즐길 수 있도록 마련했다"며 "게임별 이벤트와 버프, 특별 보상 등을 통해 이용자들이 각 게임의 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com