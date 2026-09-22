프롬바이오, 글로벌생명나눔에 제품 6000개 기부

AI 핵심 요약beta
- 프롬바이오가 22일 글로벌생명나눔에 6000개 이상 기부했다
- 유기농 레자몽·콜라겐 스틱·멀티비타민 구미를 전달했다
- 올해 세 번째 후원으로 분기별 나눔을 이어갔다
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올해 세 번째 후원…분기별 정기 나눔 이어가
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프롬바이오가 글로벌생명나눔에 자사 제품 6000개 이상을 기부했다고 22일 밝혔다.
이번에 전달한 제품은 ▲유기농 레자몽 2500개 ▲콜라겐 스틱 2500개 ▲멀티비타민 구미 1000개 등이다.
이번 기부는 프롬바이오가 올해 글로벌생명나눔과 진행한 세 번째 후원이다. 프롬바이오는 분기별로 제품을 기부하며 정기적인 나눔 활동을 이어가고 있다.
프롬바이오 관계자는 "건강기능식품 전문 브랜드로서 소비자들의 건강한 일상을 위한 제품을 선보이는 것뿐만 아니라 기업이 가진 가치와 자원을 사회와 나누는 활동에도 지속적인 관심을 기울이고 있다"며 "이번 기부 역시 이러한 활동의 일환으로, 도움이 필요한 이웃들에게 마음을 전하고 건강한 삶의 가치를 함께 나누고자 진행됐다"고 말했다.
글로벌생명나눔 관계자는 "올해에도 꾸준히 나눔을 이어가며 따뜻한 마음을 전해준 프롬바이오에 감사드린다"며 "전달받은 후원이 도움이 필요한 이웃들에게 잘 전달될 수 있도록 의미 있게 사용하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com