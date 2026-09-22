KB증권, 추석 맞아 독거 어르신 500가구에 '동행나눔박스' 전달

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 22일 취약계층 어르신 500가구에 나눔박스를 전달했다.
- KB동행나눔박스는 명절 식료품·생필품을 지원하는 사업이다.
- 양천사랑복지재단은 가구를 선정해 안부와 건강도 확인했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권은 서울시 취약계층 독거 어르신 500가구를 대상으로 'KB동행나눔박스'를 전달했다고 22일 밝혔다.
KB동행나눔박스는 명절을 앞두고 식료품과 생필품을 지원하는 KB증권의 대표 사회공헌 프로그램이다. 지난 2015년 시작해 매년 설과 추석마다 이어지고 있으며, 이번 지원을 포함해 총 7500여 가구에 나눔을 실천했다.
이번 나눔박스에는 명절 음식과 영양 간편식, 베이커리 간식 등을 담아 홀로 명절을 보내는 어르신들의 식생활을 지원하도록 구성했다.
이 사업은 양천사랑복지재단과 협력해 진행됐다. 재단은 지원이 필요한 독거 어르신 500가구를 선정하고 각 가정을 직접 방문해 나눔박스를 전달하는 한편 안부와 건강 상태도 함께 확인했다.
최근 금융권은 명절을 맞아 취약계층을 대상으로 먹거리와 생필품을 지원하는 사회공헌 활동을 확대하고 있다. 단순 물품 지원을 넘어 복지기관과 연계한 안부 확인과 돌봄 활동까지 병행하며 지역사회 안전망 강화에도 힘을 쏟는 모습이다.
강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "민족 대명절인 추석을 앞두고 홀로 계신 어르신들께서 외롭지 않고 마음 따뜻한 연휴를 보내시길 바라는 마음으로 작은 정성을 준비했다"며 "앞으로도 KB증권은 지역사회와 함께 호흡하며 상생과 포용의 가치를 실천하는 데 앞장서겠다"고 말했다.
plum@newspim.com