롯데렌터카, 8세대 신형 아반떼 도입…제주 시작 전국 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데렌터카가 22일 신형 아반떼 운영을 시작했다
- 10월부터 서울역·인천공항 등 전국 지점으로 확대했다
- 제주 대여 고객에 키트 제공 등 도입 기념 행사를 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 롯데렌터카가 현대자동차의 8세대 '디 올 뉴 아반떼'를 렌터카 차량으로 도입하고 전국 주요 거점으로 운영을 확대한다.
롯데렌터카는 22일 제주에서 신형 아반떼 운영을 시작했다고 밝혔다. 10월부터 서울역과 인천공항, 강남, 동대구KTX, 광주송정KTX, 부산역, 대전, 군산 등 전국 주요 지점에 순차적으로 차량을 투입한다.
디 올 뉴 아반떼는 6년 만에 완전변경된 준중형 세단이다. 스마트 크루즈 컨트롤을 비롯해 플레오스 커넥트와 생성형 인공지능(AI) 에이전트 '글레오 AI', 기억 후진 보조, 원격 스마트 주차 보조 등이 적용됐다.
롯데렌터카는 현대차와 함께 신차 도입 기념 이벤트도 진행한다. 제주에서 신형 아반떼를 빌리는 고객 500명에게 선착순으로 여행용 키트를 제공한다. 10월 31일까지 대여 고객을 대상으로 퀴즈 이벤트를 열고 추첨을 통해 경품도 제공한다.
롯데렌터카 관계자는 "차량을 구매하지 않고도 신차를 빠르게 경험할 수 있도록 출시 초기 물량을 확보했다"고 말했다.
chanw@newspim.com