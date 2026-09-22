신한투자증권, 롯데 콘텐츠 조각투자 나선다…토큰증권 협력

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 22일 블루어드·롯데미래전략연구소와 MOU를 맺었다.
- 3사는 콘텐츠 기반 조각투자와 STO 사업모델을 공동 개발하기로 했다.
- 증권 인프라와 콘텐츠·IP 역량을 결합해 제도권 안착을 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 블루어드, 롯데미래전략연구소와 콘텐츠 기반 조각투자·토큰증권(STO) 사업을 공동 추진한다.
증권사 인프라와 콘텐츠 사업 역량, 토큰증권 사업화 경험을 결합해 제도권 토큰증권 사업모델을 구축한다는 계획이다.
신한투자증권은 블루어드, 롯데미래전략연구소와 조각투자 및 토큰증권 공동 사업 추진을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 증권사의 금융 인프라와 콘텐츠·유통 역량, 토큰증권 사업화 경험을 결합해 콘텐츠 기반 투자계약증권과 토큰증권 사업모델을 공동 개발하기 위해 마련됐다. 협약식은 지난 21일 신한투자증권 본사에서 열렸으며 협약 기간은 3년이다.
3사는 이번 협약을 통해 콘텐츠 기반 투자계약증권과 토큰증권 사업모델을 공동 검토하고, 계좌관리기관 업무와 발행 시스템 연계 방안을 마련하기로 했다. 토큰증권 관련 법·제도 변화에도 공동 대응할 계획이다.
역할도 분담했다. 블루어드는 토큰증권 기초자산 발굴과 사업모델 개발을 맡고, 신한투자증권은 계좌관리기관 업무와 토큰증권 발행·관리 실무를 지원한다. 롯데미래전략연구소는 롯데그룹의 콘텐츠와 지식재산권(IP)을 활용한 사업 기획과 제작, 유통을 담당한다.
최근 증권업계는 토큰증권 법제화에 대비해 콘텐츠와 부동산, 미술품 등 다양한 실물자산을 기반으로 한 사업모델 구축에 속도를 내고 있다.
특히 금융회사와 콘텐츠 기업, 블록체인 기업 간 협업을 통해 투자계약증권 발행과 유통 생태계를 선점하려는 움직임이 활발해지는 추세다.
블루어드 백만용 대표는 "신한투자증권의 증권업 인프라와 롯데미래전략연구소의 콘텐츠 사업 역량, 블루어드의 토큰증권 사업화 경험을 결합해 실질적인 사업모델을 만들어 나가겠다"며 "조각투자와 토큰증권 시장에서 신뢰할 수 있는 사업모델을 제시하겠다"고 말했다.
이선훈 신한투자증권 대표는 "신한투자증권의 금융 인프라와 전문성을 바탕으로 토큰증권 사업이 안정적으로 시장에 안착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
서창우 롯데미래전략연구소 대표는 "롯데그룹이 보유한 다양한 콘텐츠와 IP 사업화 경험을 토큰증권 시장에 접목해 우수한 콘텐츠가 시장에서 제대로 된 가치를 인정받을 수 있도록 기여하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com