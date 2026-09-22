대신증권, 미국주식 자동주문 서비스 도입…목표가 도달하면 자동 매매

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 22일 미국주식 자동주문 서비스를 시작했다.
- 목표가·수익률·트레일링 스탑 조건을 설정해 자동 주문한다.
- 정규장·전체 거래시간 감시가 가능해 투자 편의성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HTS·MTS서 이용 가능…미국 OTC 종목은 제외
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 미국 주식 투자자를 위한 자동주문 서비스를 선보인다. 목표 주가와 수익률 등 조건을 미리 설정하면 실시간 시세를 감시해 자동으로 주문을 실행하는 기능으로, 장시간 시장을 지켜봐야 하는 투자자의 편의성을 높였다는 설명이다.
대신증권은 미국주식 거래 고객을 대상으로 '해외주식 시세 자동주문 서비스'를 오픈한다고 22일 밝혔다.
이 서비스는 고객이 매매 조건을 미리 설정하면 실시간으로 시세를 감시하다 조건이 충족되는 즉시 자동으로 주문을 실행하는 기능이다. 미국 증시에 상장된 종목을 대상으로 하며 장외주식(OTC)은 제외된다.
신규 매수와 보유 종목 매도 모두 다양한 조건을 설정할 수 있다. 목표 가격이나 수익률을 기준으로 자동 주문을 설정할 수 있으며, 주가가 일정 수준까지 상승하거나 하락한 뒤 반대로 움직일 때 자동 매매하는 '트레일링 스탑(Trailing Stop)' 기능도 지원한다.
시세 감시 시간도 투자 성향에 맞게 선택할 수 있다. 정규장만 감시하거나 프리마켓과 정규장, 애프터마켓을 포함한 전체 거래시간(오후 5시~다음 날 오전 8시 30분) 동안 시세를 감시하도록 설정할 수 있다.
서비스는 대신증권 사이보스와 크레온 HTS·MTS에서 이용할 수 있다. 고객이 직접 서비스를 신청한 뒤 종목별 감시 조건을 설정하면 된다.
최근 국내 증권사들은 미국 주식 투자 증가에 맞춰 예약주문과 자동주문, 조건검색 등 비대면 거래 기능을 강화하고 있다. 특히 미국 증시는 국내 시간 기준 야간에 거래가 이뤄지는 만큼 투자자의 실시간 모니터링 부담을 줄여주는 자동주문 서비스 수요가 커지는 추세다.
김태진 대신증권 해외투자상품부장은 "야간 거래가 많은 미국 주식 특성상 시세를 계속 확인해야 하는 투자자의 피로감을 낮추는 데 초점을 맞췄다"며 "고객이 원하는 전략에 맞춰 더욱 편리하고 안정적으로 거래할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
plum@newspim.com