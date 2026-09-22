카카오페이·카카오뱅크, 파이어블록스와 디지털 자산 인프라 구축 MOU

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이와 카카오뱅크가 22일 파이어블록스와 MOU를 체결했다
- 3사는 국내 디지털 자산 인프라 구축 제휴에 나서기로 했다
- 스테이블코인 중심으로 규제·보안 맞춤 솔루션을 검토한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이와 카카오뱅크가 파이어블록스와 업무협약(MOU)을 체결하고 국내 디지털 자산 인프라 구축을 위한 제휴에 나선다고 22일 밝혔다.
파이어블록스는 글로벌 디지털 자산 인프라 기업으로, 16조 달러 이상의 디지털 자산 거래 보안을 제공하며 기관 대상의 ▲결제 ▲정산 ▲수탁 ▲토큰화 ▲회계 등 시스템 인프라를 지원하고 있다.
이번 협약은 국내 디지털 자산 시장의 온체인 인프라 보급과 생태계 조성을 위해 추진됐다. 앞서 카카오그룹은 플랫폼·금융 역량 및 블록체인 기술을 활용한 한국형 디지털 자산 생태계 구축 계획을 발표했다. 그룹 측은 글로벌 인프라 기업인 파이어블록스와 협력해 사업을 본격화할 계획이다.
협약에 따라 3사는 한국 디지털 자산 시장 여건과 인프라 수요를 바탕으로 사업 기회를 탐색한다. 스테이블코인을 중심으로 국내 규제 환경과 보안 체계, 서비스 환경에 적합한 디지털 자산 유통 솔루션을 모색하고 개념 검증(PoC)을 진행할 예정이다.
마이클 샤울로프 파이어블록스 CEO 및 공동 창립자는 "한국의 은행 및 결제 플랫폼에 있어 기관급 요구 사항을 충족하는 디지털 자산 인프라를 활용하는 것은 광범위한 도입을 위한 선결 과제"라며 "카카오페이와 카카오뱅크가 그 기반을 다지고 있다"고 밝혔다.
윤호영 카카오뱅크 대표이사 겸 카카오그룹 스테이블코인 공동 TF장은 "디지털 자산 인프라 분야에서 경쟁력을 갖춘 파이어블록스와 협력하게 됐다"며 "기술과 역량을 바탕으로 안전한 디지털 자산 서비스를 연구하겠다"고 말했다.
신원근 카카오페이 대표이사 겸 카카오그룹 스테이블코인 공동 TF장은 "국내 디지털 자산 시장의 성패는 유통의 원활성에 달려있다"며 "글로벌 인프라 기업인 파이어블록스와의 제휴는 그 기반을 다지는 계기가 될 것"이라고 말했다
eoyn2@newspim.com