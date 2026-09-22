대전시, 여름철 식품위생법 위반 업소 무더기 적발

AI 핵심 요약beta
- 대전시 특사경이 7~8월 식품업체를 수사했다
- 미신고 영업 1건과 자가품질검사 미실시 4건을 적발했다
- 대전시는 관련 법에 따라 형사·행정처분할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에서 미신고 영업하거나 품질검사를 하지 않은 업체들이 무더기 적발됐다.
대전시 특별사법경찰은 7월~8월까지 2개월 동안 냉식품 및 신선편의식품 제조가공업체 등을 대상으로 기획수사를 실시한 결과 식품위생법 위반 5곳이 적발됐다고 22일 밝혔다.
이번 단속은 여름철 수요가 급증하는 커피 등 음료류와 샐러드류의 위생 및 품질관리 기준 준수 여부를 중점적으로 단속했다.
위반 내용은 ▲미신고 즉석판매제조․가공업 영업(1건) ▲자가품질검사 미실시(4건)로 총 5건이다.
식품등을 제조․가공하는 영업자는 영업 종류별로 영업신고를 해야 한다. 또 식품유형별로 정해진 일정한 주기에 따라 자가품질검사를 진행해야 한다.
식품위생법에 따라 미신고 영업(즉석판매제조․가공업 등)의 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금이 부과되며 자가품질검사를 미실시한 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금이 부과된다.
특사경은 관련 법령에 따라 수사 절차를 진행해 적용 법조에 따라 형사 및 행정처분 의뢰한다는 계획이다.
손석진 대전시 민생사법경찰과장은 "식품 위생과 품질관리에 대한 지속적인 단속을 통해 소비자가 안심하고 식품을 소비할 수 있는 식품 안전 유통 환경 조성을 위해 최선을 다할 계획"이라고 말했다.
nn0416@newspim.com