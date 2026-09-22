CGV, 가을 연휴 맞아 '연휴 3대장' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- CGV가 22일 가을 연휴 맞아 이벤트를 시작했다
- 행사는 10월 11일까지 쿠폰과 경품으로 구성됐다
- 신규·다회차·포토플레이 고객에 혜택을 준다
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신규 고객·포토플레이 인증 이벤트도 마련
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 추석과 개천절, 한글날로 이어지는 가을 연휴를 맞아 'CGV 연휴 3대장' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 오는 10월 11일까지 진행되며 릴레이 쿠폰과 다회차 관람, 신규 고객, 포토플레이 인증 이벤트 등으로 구성됐다.
먼저 '릴레이 쿠폰 이벤트'에서는 이벤트 페이지에서 1차 쿠폰을 내려받은 고객에게 2D 영화 3000원 할인 쿠폰과 콤보 3000원 할인 쿠폰을 각각 1매씩 제공한다.
1차 쿠폰을 사용해 영화 관람과 매점 상품을 구매한 고객에게는 이용 다음 날 같은 혜택의 2차 쿠폰이 자동으로 지급된다. 2차 쿠폰을 사용하면 3차 쿠폰을 추가로 받을 수 있어 최대 세 차례 영화와 매점 할인 혜택을 이용할 수 있다.
여러 편의 영화를 관람하는 고객을 대상으로 한 '다회차 관람 이벤트'도 진행한다. 행사 기간 1회 관람 고객 가운데 200명을 추첨해 토핑 팝콘(L) 무료 쿠폰을 증정하고, 2회 관람 고객 중 99명에게는 2D 영화 관람권 2매를 제공한다. 3회 이상 관람한 고객 중 1명에게는 프리미엄 호텔 외식권 4장을 증정한다.
신규 고객을 위한 이벤트도 마련했다. 신규 고객 또는 최근 1년간 CGV 관람 이력이 없는 고객이 행사 기간 영화를 관람하면 추첨을 통해 30명에게 2D·SCREENX·4DX 관람권으로 구성된 3종 세트를 제공한다.
포토플레이 인증 행사도 진행한다. 행사 기간 포토플레이를 제작한 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 인증한 고객 가운데 10명을 추첨해 씨네드쉐프 이용권 2매를 증정한다.
'CGV 연휴 3대장' 이벤트에 대한 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
성호경 CJ CGV IMC팀장은 "가을 연휴를 맞아 고객들이 보다 풍성한 혜택과 함께 영화 관람을 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다"며 "연휴 기간 CGV에서 다양한 작품과 함께 매점, 경품 혜택까지 모두 누려보시길 바란다"고 말했다.
한편 9월과 10월 CGV에서는 '인턴', '암살자(들)', '타짜: 벨제붑의 노래', '가능한 사랑', '부활남: 더 레드', '시간을 달리는 소녀', '어벤져스: 엔드게임 앙코르', '언섀터' 등이 상영될 예정이다.
taeyi427@newspim.com