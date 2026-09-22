'원 LG' 체제 내세운 구광모 회장...LG, MS와 AI 협력 전방위 확대

구광모 회장, MS CEO와 만나 AI 협력 확대 논의

LG는 AIDC 냉각·전력·IT 인프라 솔루션 공급

MS는 AI·클라우드 기술 제공..."AI 네이티브 기업으로"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG가 마이크로소프트(MS)와 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터(AIDC)부터 피지컬 AI, AI 전환(AX)까지 AI 사업 전반의 협력을 확대한다. 그룹 계열사가 보유한 데이터센터 인프라와 제조 역량에 MS의 AI·클라우드 기술을 결합해 글로벌 AI 시장에서 새로운 사업 기회를 발굴한다는 구상이다.

LG는 21일(현지시간) 미국 워싱턴주 레드먼드 MS 본사에서 구광모 LG그룹 회장과 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)이 전략적 파트너십을 확대하기로 했다고 22일 밝혔다. 그룹 차원의 역량을 결집하는 '원 LG' 체제로 MS와 시너지를 키운다는 방침이다.

LG그룹 각 계열사의 최고 경영진도 이날 최고경영진 회의(TMM)에 참석했다. 구 회장, 나델라 CEO와 더불어 권봉석 ㈜LG 최고운영책임자(COO), 류재철 LG전자 CEO, 홍범식 LG유플러스 CEO, 현신균 LG CNS CEO, 정수헌 LG사이언스파크 대표 등이 참석했다.

구광모 ㈜LG 대표(오른쪽)와 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO가 21일(현지시간) 미국 워싱턴주 레드먼드 마이크로소프트 본사에서 열린 최고경영진 회의에서 전략적 파트너십을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=LG]

이번 협력 범위 확대는 지난해 12월 LG그룹 사장단이 MS 본사를 방문한 것을 계기로 본격화됐다. 당시 협력 논의 소식만으로 LG전자 주가가 7% 넘게 오르며 시장의 관심을 받았다. 올해 2월에는 LG전자와 MS의 데이터센터 기술 협력 소식이 먼저 전해졌고, 수개월에 걸친 실무 협의 끝에 이번 협력 확대가 성사됐다.

◆ AIDC 냉각·전력 솔루션부터 프리팹까지

LG와 MS는 우선적으로 AIDC 인프라 분야에서 힘을 모은다. MS의 글로벌 데이터센터 확대에 맞춰 LG는 냉각·전력·IT 인프라 솔루션을 공급한다. 단기적으로 주요 전략 거점에 구축되는 AIDC를 중심으로 대용량 냉각 솔루션 공급을 구체화하고, 중장기적으로는 신속한 구축과 확장이 가능한 프리패브(Prefab) 데이터센터까지 협력 범위를 넓힐 계획이다.

업계에 따르면, MS는 2032년까지 데이터센터 용량을 현재 12GW(기가와트)에서 38GW로 3배 이상 늘릴 계획이다. 이 중 AI 전용 용량 비중도 17%에서 33% 수준까지 확대할 방침이다. 올해 관련된 자본지출 규모만 1750억 달러에 달할 전망이다.

LG전자는 2027년까지 데이터센터용 칠러 영역에서 연간 매출 1조원을 목표로 잡았다. 올해 수주를 전년 대비 3배로 늘린 가운데, MS와 협력으로 내년 목표도 조기 달성할 수 있을 것으로 전망된다.

◆ 전사에 '코파일럿' 도입…"AI 네이티브 기업으로"

AX 분야에서도 양사가 협력한다. LG는 업무환경에 MS의 AI·클라우드 플랫폼을 적용한다. 'AI 네이티브' 기업 전환을 위해 LG는 전사 사무직을 대상으로 코파일럿(Copilot)을 포함한 '마이크로소프트 365 E7: Frontier Suite' 등 MS의 플랫폼을 도입할 계획이다.

M365 E7 Frontier Suite는 MS가 지난 3월 새롭게 선보인 최상위 기업용 구독 플랜이다. 에이전틱 AI 기능인 '에이전트 365(Agent 365)'와 '코파일럿 코워크(Copilot Cowork)' 등을 핵심으로 내세운 제품이다. LG는 AI 도구 도입에 그치지 않고 보안·비용·운영 측면에서 업무 환경을 최적화하고 'AI로 일하는 방식'을 정립한다는 목표다.

서울 여의도 LG트윈타워의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 피지컬 AI 데이터 플라이휠 구축도

피지컬 AI 분야에서도 협력을 확대한다. LG는 제조·물류·모빌리티 등 실물 영역의 AI 모델 개발과 학습 속도를 높이기 위해 MS의 고성능 클라우드 인프라를 활용한다.

제조 현장에서 생성되는 데이터를 축적하고 이를 다시 AI 모델 학습에 활용하는 '데이터 플라이휠(Data Flywheel)' 구축에도 양사의 인프라와 플랫폼을 접목할 예정이다.

◆ 그룹 핵심 승부처 4곳 중 3곳에서 MS 협력 확대

LG그룹은 구 회장 체제 전사 역량을 집중하는 '원 LG'를 강조하고 있다. 지난 17일에는 경기 이천 LG인화원에서 열린 사장단 회의에서 구 회장은 "AI는 더 이상 선택이 아닌 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 축"이라며 "AI 미래 승부처에서 이길 수 있도록 빠른 속도와 집요한 실행력을 갖춰 달라"고 주문했다.

사장단은 이날 AI 시대 산업·기술 패러다임 변화에 대응하기 위한 '투자 전략 고도화' 방안을 논의했다. ▲AI 팩토리 ▲피지컬 AI ▲반도체(소재·기판) ▲AX 등 4곳을 그룹의 핵심 승부처로 짚었는데, MS와 협력 확대는 그룹의 핵심 전략과 맞닿아 있다는 평가를 받는다.

raul1649@newspim.com