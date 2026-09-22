"아쿠아리움·선사유물·야경…추석엔 단양으로" 가족여행 코스 눈길

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 24일부터 27일까지 관광·문화시설을 운영했다
- 다누리아쿠아리움은 25일 오후 1시부터 관람을 받았다
- 군은 연휴 종합상황실과 안내소 9곳을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시루섬 기적의 다리 야간 개장…자연·체험·역사문화 즐기는 가족 나들이
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 오는 24일부터 27일까지 추석 연휴 기간 가족 단위 관광객들이 자연경관과 체험, 문화시설을 두루 즐길 수 있도록 주요 관광·문화시설을 운영한다고 22일 밝혔다.
아이들과 함께하는 여행이라면 다누리아쿠아리움이 눈길을 끈다. 연휴 기간 정상 운영하며 추석 당일인 25일에는 오후 1시부터 관람객을 맞는다.
25일과 26일 오후 3시에는 메인 수조 앞에서 아쿠아리스트의 먹이주기 시연과 포토타임도 진행한다. 24일부터 26일까지 한복을 입고 방문한 관람객에게는 가족당 수달 사각워터볼 1개를 증정한다.
실내에서 문화생활을 즐길 수 있는 단양작은영화관도 연휴 나흘 동안 정상 운영한다. 여행 중 휴식을 취하거나 가족과 함께 영화를 관람하며 여유로운 시간을 보내기에 적합하다.
역사문화 체험을 원한다면 수양개 선사유물전시관을 찾을 만하다. 선사시대 생활상과 다양한 유물을 살펴볼 수 있어 어린이들에게 자연스러운 역사교육의 기회를 제공한다. 연휴 기간 오후 10시까지 운영하며 추석 당일인 25일에는 오후 2시부터 관람할 수 있다.
해가 진 뒤에는 지난 8월 새롭게 문을 연 시루섬 기적의 다리에서 단양의 야경을 즐길 수 있다. 연휴 기간 오후 9시까지 운영해 낮에는 남한강 풍광을, 밤에는 조명과 어우러진 색다른 경관을 감상할 수 있다.
주요 관광지도 연휴 기간 운영시간을 일부 조정한다. 도담삼봉과 온달관광지는 추석 당일인 25일 오후 1시부터 운영하며 만천하스카이워크는 오전 10시부터 관광객을 맞는다.
단양은 남한강을 중심으로 한 자연경관과 전망 명소, 체험시설, 역사문화 관광지가 가까이 있어 가족 구성원별 취향에 따라 여행 일정을 구성할 수 있다는 점도 특징이다.
단양군은 추석 연휴 기간 종합상황실을 운영해 관광객 불편사항과 각종 상황 발생에 신속하게 대응할 계획이다. 관광안내소도 시루섬 기적의 다리와 구인소를 추가해 모두 9개소로 확대 운영한다.
군 관계자는 "추석 연휴 동안 가족과 함께 단양의 자연과 관광, 문화 콘텐츠를 여유롭게 즐기며 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"며 "관광객들이 안전하고 편안하게 단양을 즐길 수 있도록 관광시설 운영과 현장 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com