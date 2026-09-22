"아쿠아리움·선사유물·야경…추석엔 단양으로" 가족여행 코스 눈길

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다누리아쿠아리움·작은영화관·선사유물전시관 등 연휴에도 정상 운영

시루섬 기적의 다리 야간 개장…자연·체험·역사문화 즐기는 가족 나들이

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 오는 24일부터 27일까지 추석 연휴 기간 가족 단위 관광객들이 자연경관과 체험, 문화시설을 두루 즐길 수 있도록 주요 관광·문화시설을 운영한다고 22일 밝혔다.

아이들과 함께하는 여행이라면 다누리아쿠아리움이 눈길을 끈다. 연휴 기간 정상 운영하며 추석 당일인 25일에는 오후 1시부터 관람객을 맞는다.

단양 도담삼봉.[사진=단양군] 2026.09.22 choys2299@newspim.com

25일과 26일 오후 3시에는 메인 수조 앞에서 아쿠아리스트의 먹이주기 시연과 포토타임도 진행한다. 24일부터 26일까지 한복을 입고 방문한 관람객에게는 가족당 수달 사각워터볼 1개를 증정한다.

실내에서 문화생활을 즐길 수 있는 단양작은영화관도 연휴 나흘 동안 정상 운영한다. 여행 중 휴식을 취하거나 가족과 함께 영화를 관람하며 여유로운 시간을 보내기에 적합하다.

역사문화 체험을 원한다면 수양개 선사유물전시관을 찾을 만하다. 선사시대 생활상과 다양한 유물을 살펴볼 수 있어 어린이들에게 자연스러운 역사교육의 기회를 제공한다. 연휴 기간 오후 10시까지 운영하며 추석 당일인 25일에는 오후 2시부터 관람할 수 있다.

해가 진 뒤에는 지난 8월 새롭게 문을 연 시루섬 기적의 다리에서 단양의 야경을 즐길 수 있다. 연휴 기간 오후 9시까지 운영해 낮에는 남한강 풍광을, 밤에는 조명과 어우러진 색다른 경관을 감상할 수 있다.

주요 관광지도 연휴 기간 운영시간을 일부 조정한다. 도담삼봉과 온달관광지는 추석 당일인 25일 오후 1시부터 운영하며 만천하스카이워크는 오전 10시부터 관광객을 맞는다.

단양 다누리아쿠아리움.[사진=단양군] 2026.09.22 choys2299@newspim.com

단양은 남한강을 중심으로 한 자연경관과 전망 명소, 체험시설, 역사문화 관광지가 가까이 있어 가족 구성원별 취향에 따라 여행 일정을 구성할 수 있다는 점도 특징이다.

단양군은 추석 연휴 기간 종합상황실을 운영해 관광객 불편사항과 각종 상황 발생에 신속하게 대응할 계획이다. 관광안내소도 시루섬 기적의 다리와 구인소를 추가해 모두 9개소로 확대 운영한다.

군 관계자는 "추석 연휴 동안 가족과 함께 단양의 자연과 관광, 문화 콘텐츠를 여유롭게 즐기며 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"며 "관광객들이 안전하고 편안하게 단양을 즐길 수 있도록 관광시설 운영과 현장 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com