경기도 '제8회 대한민국 사회연대경제박람회' 참여 기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 사회적경제원이 22일 박람회 참가기업을 모집했다.
- 박람회는 11월 27일부터 29일까지 고양 킨텍스에서 열린다.
- 전시·판매·공연·포럼 등 참가 분야는 10월 11일까지 접수했다.
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공동 판매관 '소셜다잇소' 운영 및 200여 개 부스 참여형 콘텐츠 구성
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도사회적경제원은 오는 11월 열리는 '제8회 대한민국 사회연대경제박람회 및 국제 콘퍼런스'에 참가할 전국의 사회연대경제기업을 다음 달 11일까지 모집한다고 22일 밝혔다.
도에 따르면 이번 박람회는 11월 27일부터 29일까지 사흘간 고양시 킨텍스 제1전시장(Hall 5)에서 '지속가능한 미래, 사회연대경제가 일상으로'를 주제로 개최된다.
모집 분야는 ▲전시·체험부스 참가기업▲우수상품 공동 판매관 '소셜다잇소' 입점기업▲문화예술 공연팀▲사진공모전▲포럼·세미나·네트워킹 프로그램 등이다.
전시·체험 부스는 돌봄, 주거, 에너지, 교육, 소셜테크 등 지역사회 문제 해결에 앞장서는 약 200개 기업 및 단체를 대상으로 구성된다. 또한 편집숍 형태의 복합 판매장인 '소셜다잇소'를 통해 참가 기업들의 위탁 판매를 지원할 예정이다.
아울러 박람회 무대를 채울 문화예술 공연팀 10개 팀과 사진공모전 작품, 사회연대경제의 정책과 미래를 논의할 기관·기업 주관 포럼 및 세미나 프로그램도 함께 공모한다.
참여를 희망하는 기업 및 단체는 10월 11일까지 대한민국 사회연대경제박람회 공식 누리집에서 공고 확인 후 신청서를 이메일로 제출하면 된다.
송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "국민들이 제품과 서비스를 직접 체험하고 구매하며 사회적 가치를 일상에서 경험하도록 알차게 준비 중"이라며 "전국의 사회연대경제기업들이 대거 참여해 성과를 나누길 바란다"고 말했다.
한편 이번 행사는 행정안전부, 경기도, 고양시, 민관공동추진위원회가 공동 주최하며 박람회 기간 국제 콘퍼런스, 대학생 임팩트 리그, 청소년 아이디어 대회, 공공구매 상담회 등 다양한 부대행사가 펼쳐질 예정이다.
1141world@newspim.com