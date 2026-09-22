세종 여성 일자리박람회, 취·창업 연결 성과

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25개 기업 참여 현장면접…9월 22일 현재 14명 채용 확정

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 마련한 여성 일자리박람회가 현장면접을 통한 실제 채용으로 이어지며 구직자와 기업을 잇는 일자리 창구 역할을 하고 있다.

22일 시에 따르면 지난 9일 세종여성새로일하기센터 주최·주관으로 열린 '2026년 여성 일자리박람회'를 통해 이날 현재까지 14명의 채용이 확정됐다.

세종여성새로일하기센터 '2026년 여성 일자리박람회'가 구직자와 기업을 잇는 일자리 창구 역할을 하고 있다. [사진=세종시] 2026.09.22 vincent977@newspim.com

올해로 7회째를 맞은 여성 일자리박람회에는 구직상담관과 현장면접관, 창업컨설팅관, 유관기관 홍보관 등이 마련돼 구직자들에게 취업과 창업에 필요한 다양한 정보를 제공했다.

특히 현장면접관에는 지역 25개 기업이 참여해 구직자와 기업 인사담당자 간 1대1 면접을 진행했다.

박람회 현장에서 이뤄진 면접이 실제 채용으로 연결되면서 구직자에게는 취업 기회를, 기업에는 필요한 인재를 만날 수 있는 기회를 제공했다.

50대 구직자 김영은(가명) 씨는 여러 차례 취업에 도전했지만 번번이 취업에 성공하지 못하다 이번 박람회를 통해 일자리를 구했다.

김 씨는 "그동안 여러 번 지원했지만 취업이 되지 않았는데 박람회 참여를 통해 취업에 성공해 기쁘다"며 "나이 때문에 망설임이 많았지만 현장에서 직접 상담을 받아보면서 새로운 일자리에 도전할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 소감을 전했다.

참여기업 가운데 에이치이브이(HEV)는 박람회 현장면접을 통해 5명을 채용했다.

에이치이브이 인사담당자는 "여성 일자리박람회 현장면접을 통해 5명을 채용하는 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 박람회를 통해 기업에 필요한 인재를 적극적으로 채용하고 싶다"고 밝혔다.

취업뿐 아니라 창업으로 이어지는 성과도 나왔다.

세종여성새로일하기센터의 직업교육훈련을 거쳐 창업에 성공한 여성 소상공인들이 박람회 '창업자 플리마켓'에 참여해 상품과 서비스를 선보이며 '교육이 곧 경제활동'으로 이어지는 선순환 모델을 입증하기도 했다.

신지혜 센터장은 "이번 박람회가 지역 여성들이 취업과 창업의 새로운 가능성을 확인하는 기회가 됐을 것"이라며 "앞으로도 여성들의 지속적인 경제활동 참여를 지원하고 기업과 구직자를 연결하는 현장 중심의 일자리 지원을 강화하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com