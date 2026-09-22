롯데시네마, 추석 연휴 '롯시네 명절 대잔치'…경품·신메뉴 선봬

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 22일 추석 맞이 행사를 시작했다.
- 오는 27일까지 경품·할인·신메뉴를 선보인다.
- 추석 극장가에 다양한 영화 라인업을 마련했다.
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'공주밤 크런치 라떼' 등 추석 시즌 신메뉴 출시
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 추석 연휴를 맞아 오는 27일까지 '함께하면 더 즐거운 롯시네 명절 대잔치' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 영화 관람객을 대상으로 한 경품 이벤트와 매점 할인, 추석 시즌 신메뉴 등으로 구성됐다.
'함께 하면 찰떡! 궁합 경품전'에서는 이벤트에 응모한 뒤 2인 이상 영화 티켓을 예매한 고객을 대상으로 추첨을 진행한다. 경품으로는 샤롯데 관람권과 들기름·참기름 세트, 롯데시네마 영화 관람권 등이 마련됐다.
영화 예매와 함께 스위트샵을 이용한 고객에게는 별도 추첨을 통해 닌텐도 스위치와 게임팩 세트, 네스프레소 커피머신과 캡슐 세트 등을 증정한다. 이벤트 응모 고객에게는 스위트샵 할인권도 제공한다.
추석 연휴 기간에는 '두근두근 굿즈 콤보'도 선보인다. 해당 상품에는 기존 구성에 히든 굿즈가 포함된다.
시즌 신메뉴도 출시한다. '공주밤 크런치 라떼'는 밤을 활용한 라떼에 크런치 토핑을 더한 음료다. '이리 오란다 콤보'는 팝콘과 식혜·수정과, 찹쌀약과와 오란다 등 옛날과자 2종, 두쫀쿠로 구성됐다.
추석 극장가에는 다양한 장르의 작품도 선보인다. 영화 '인턴'을 비롯해 미스터리 추적극 '암살자(들)', '타짜: 벨제붑의 노래', 애니메이션 '바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처' 등이 상영된다.
이벤트와 예매 관련 자세한 내용은 롯데시네마 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
롯데시네마 관계자는 "올해 추석 극장가에는 다양한 장르의 라인업이 준비돼 있다"며 "영화와 함께 경품과 먹거리도 즐기길 바란다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com