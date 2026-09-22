콘진원, 'K엑스포 멕시코' 개최…국내 기업 중남미 진출 지원

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 멕시코시티 국제전시컨벤션센터에서 '2026 K엑스포 멕시코'를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 오는 24일부터 27일까지 진행되며, K콘텐츠를 중심으로 식품·뷰티·관광 등 한류 연관산업을 한자리에서 선보이고, 중남미 주요 바이어와의 수출 상담을 통해 국내 기업의 해외 진출 기회를 넓히기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 멕시코시티에서 열리는 'K엑스포' 포스터. [사진=콘진원] 2026.09.22 alice09@newspim.com

콘진원은 올해 미국(LA, 5월), 프랑스(파리, 6월)에 이어 멕시코까지 3개국에 걸쳐 K엑스포를 연이어 개최하며 K콘텐츠의 글로벌 확장에 속도를 내고 있다.

이번 K엑스포는 'K스타일로 만들어가는 내일의 일상'을 슬로건으로 내걸고, K콘텐츠의 인기를 연관산업의 실질적 비즈니스 기회로 연결하는 장으로 운영될 예정이다.

개최지인 멕시코는 북미와 중남미를 잇는 동시에 스페인어권 시장으로 진입할 수 있는 전략적 거점이다.

한국국제문화교류진흥원이 발표한 '2025 한류의 경제적 파급효과 연구' 보고서에 따르면, 지난해 한류로 인한 총수출액은 189억 7500만 달러(약 26조 원)로 전년 대비 15.9% 증가했으며, 이 중 식품·뷰티 등 소비재·관광 수출은 87억 8800만 달러로 전년 대비 18% 늘었다.

특히 젊은 소비층을 중심으로 K콘텐츠에 대한 관심이 식품과 뷰티 등으로 자연스럽게 이어지고 있어, 멕시코를 비롯한 중남미 지역은 '콘텐츠발 소비재 수출'의 폭발적인 성장이 기대되는 핵심 시장으로 꼽힌다.

9월 25일부터 27일까지 열리는 기업·소비자 간 거래(B2C) 전시·체험 행사에는 콘텐츠, 식품, 뷰티, 관광, 라이프스타일 등 다양한 분야의 국내 기업과 기관이 참가한다.

한국관광공사, 한국농수산식품유통공사(aT), 대한화장품산업연구원, 중소벤처기업진흥공단 등 관계 기관을 비롯해 삼성전자, 기아, LG전자, 아모레퍼시픽, LG생활건강, CJ제일제당, 농심, 넷플릭스 등 주요 기업이 자사의 콘텐츠와 제품을 선보일 예정이다.

관람객을 위한 풍성한 체험 프로그램도 마련된다. K푸드 시식과 요리, K뷰티 체험, 한국 관광 콘텐츠를 비롯해 게임·캐릭터·음악 등 장르별 프로그램을 운영한다.

특히 올해 처음 선보이는 'K콘텐츠 이펙트' 홍보관은 방영작 속 간접광고(PPL) 제품을 실제 생활 공간에 자연스럽게 배치한 체험형 전시 공간이다.

관람객이 K콘텐츠 시청부터 일상 소비로 이어지는 과정을 직접 경험하고, 한류의 가치를 체감할 수 있도록 구성했다.

국내 기업의 중남미 시장 진출을 위한 기업 간 거래(B2B) 프로그램은 9월 24일부터 25일까지 양일간 진행된다.

콘진원은 120개 참가사와 멕시코를 비롯한 중남미 지역 주요 바이어 간 일대일 수출 상담을 주선하고, 방송·온라인동영상서비스(OTT), 게임, 캐릭터 등 장르별 특성과 기업의 수요를 고려한 맞춤형 비즈니스 매칭을 지원할 예정이다.

김윤지 콘진원장은 "멕시코는 K콘텐츠에 대한 높은 관심이 식품과 뷰티 등 다양한 분야의 소비로 직결되고 있는 중남미의 핵심 거점"이라며 "이번 K엑스포를 계기로 K콘텐츠와 연관산업이 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 국내 기업들의 중남미 시장 진출이 구체적인 수출 성과로 이어질 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"라고 말했다.

alice09@newspim.com